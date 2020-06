Mụn lưng chi chít dai dẳng có thể là biểu hiện của 4 loại bệnh bạn cần đề phòng

Mụn lưng hình thành do sự tích tụ bã nhờn và các tế bào chết gây bít tắc lỗ chân lông. Nếu mụn ở lưng mọc nhiều chi chít, kéo dài và không liên quan đến các yếu tố sinh hoạt thì bạn nên đi khám bác sĩ vì rất có thể đó là dấu hiệu của một số bệnh.

1. Viêm nang lông



Đây là căn bệnh da liễu phổ biến do các nang lông bị bít tắc gây viêm. Nguyên nhân gây viêm nang lông thường do nhiễm trùng bởi vi khuẩn hoặc nấm.



Thời tiết nắng nóng, nếu vệ sinh cơ thể không sạch sẽ hoặc lâu ngày không tẩy tế bào chết làm tích tụ vi khuẩn trong các nang lông, gây tắc và hình thành mụn.



Thanh thiếu niên trong và sau độ tuổi dậy thì rất dễ mắc viêm nang lông do cơ thể bài tiết nhiều bã nhờn. Biểu hiện viêm nang lông là các vết mụn đỏ hoặc mụn nhọt đầu trắng xung quanh nang lông. Nếu bạn ngứa tay bóp nặn các nốt mụn này rất dễ gây nhiễm trùng hoặc làm mụn lan ra các vùng da xung quanh.

2. Viêm da dầu



Một số người có cơ địa da dầu, tiết nhiều bã nhờn gây nhờn bóng trên da vô cùng khó chịu. Viêm da dầu là bệnh mạn tính, chủ yếu ảnh hưởng đến các vùng da tích tụ chất nhờn như da đầu, mặt, hai bên mũi, lông mày, tai, ngực và vùng liên bả vai, lưng.



Người mắc bệnh này thường do ảnh hưởng của nội tiết tố. Nếu không phải do cơ địa thì người mắc bệnh có thể do chế độ ăn uống nhiều dầu mỡ hoặc sử dụng sản phẩm chăm sóc da không phù hợp.



Người bị viêm da dầu thường hình thành các mảng vảy, da đỏ, cứng và có thể cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu. Nếu không được chữa trị, bệnh sẽ làm tổn thương sâu đến các nang lông.



3. Rối loạn nội tiết



Nội tiết tố giới tính quyết định mọi hoạt động thuộc về sinh lý của con người bao gồm cả cơ địa da. Rối loạn nội tiết xảy ra khi cơ thể chịu áp lực rất lớn, luôn ở trong trạng thái hồi hộp, căng thẳng kéo dài, kết hợp với thói quen ăn uống không điều độ.



Điển hình của rối loạn nội tiết là nổi mụn, mụn có thể hình thành khắp nơi. Rối loạn nội tiết thường gây ra các loại mụn nghiêm trọng như mụn bọc, Điển hình của rối loạn nội tiết là nổi mụn, mụn có thể hình thành khắp nơi. Rối loạn nội tiết thường gây ra các loại mụn nghiêm trọng như mụn bọc, Mụn trứng cá , mụn mủ.



4. Bệnh về phổi



Tưởng không liên quan nhưng thực tế mụn lưng có thể báo hiệu vấn đề Tưởng không liên quan nhưng thực tế mụn lưng có thể báo hiệu vấn đề Sức Khỏe ở phổi. Do phổi nằm sâu trong lồng ngực, gần với lưng hơn so với phía trước lồng ngực nên vùng lưng dễ bị ảnh hưởng.



Khi phổi có vấn đề, cơ thể thường nóng lên phát tiết ra ngoài bằng cách đổ mồ hôi nhiều đặc biệt là gây mụn.

Lời khuyên dành cho các bạn gặp vấn đề mụn lưng là: Nên tắm rửa sau khi tập luyện, hoạt động thể thao, không nên mặc quần áo quá bó sát, thường xuyên thay quần áo nếu bị ra mồ hôi nhiều, dùng các sản phẩm chống nắng và dưỡng da body phù hợp và nhớ tây tế bào chết vùng lưng.

Theo Hà Ly/SKCĐ