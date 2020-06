Mối tình ngọt ngào giữa nàng Việt - chàng Mỹ nên duyên nhờ đam mê võ thuật

Dương Ngọc Kim Ngân (sinh năm 1992, TP.HCM) là một người khá nổi tiếng trên mạng xã hội , từng dành nhiều giải thưởng về võ thuật từ khi còn là một học sinh cấp 2. Do đó, cô nàng thường xuyên "join" vào những hội nhóm về võ thuật.



Ấn tượng với hình ảnh một cô gáo Việt xinh xắn nhưng đầy mạnh mẽ trong bộ võ phục, PJ (sinh năm 1988, người Mỹ) cùng là thành viên trong nhóm võ thuật đã chủ động kết bạn và làm quen.



Dù khi đó, anh chàng PJ vẫn còn đang bên Mỹ nhưng sau nhiều lần nói chuyện cả hai đã dần cảm mến nhau. Cặp đôi phát hiện ra nhiều điểm chung thú vị khi có cùng sở thích và niềm đam mê bất tận với võ thuật.



Nhớ lại khi mới quen, cả 2 chỉ nói chuyện về gym cũng như các bài tập. Khi mối quan hệ thân thiết hơn, PJ bắt đầu kể cho Kim Ngân nghe và quê hương mình. Đổi lại, Ngân cũng nói cho anh nhiều điều thú vị về ngôn ngữ, văn hóa và các phong tục ở Việt Nam.



Khi đã xác định được tình cảm của mình, PJ lấy hết can đảm để thộ lộ lòng mình với người mình thương. Dù đã chuẩn bị sẵn sàng việc có thể bị từ chối, nhưng anh chàng đã nhận được cái gật đầu đồng ý từ đối phương.



PJ cho biết, Ngân chính là mối tình đầu của anh. Còn với Ngân, ấn tượng đầu tiên về PJ là một anh chàng cao to, đẹp trai có giọng nói ấm áp và cách cư xử điềm đạm.

Ngân cười kể lại: "Lúc đầu, mình chỉ là "cảm nắng" thôi. Tuy nhiên càng trò chuyện mình lại càng thích anh hơn. Hẹn hò được 6 tháng, anh ngỏ lời cầu hôn dù cả 2 chưa từng gặp mặt. Đến ngày gặp đầu tiên cũng chính là ngày ăn hỏi.



Anh vốn là người khép kín, khó gần, chỉ có bạn bè và đồng nghiệp. Bởi vậy, dù yêu xa nhưng mình luôn tin vào anh. Thời gian đối lập khi người bên Việt người bên Mỹ nhưng ngày nào chúng mình cũng gọi điện nói chuyện, ngày nào không nghe thấy giọng nhau là thấy nhớ".

PJ rất yêu thích việc học tiếng Việt, ngày đầu ra mắt đã dành trọn tình cảm của nhà Ngân bởi sự mộc mạc, chân thành. Sau lễ đính hôn, anh chỉ có một tháng ở Việt Nam bởi phải quay lại Mỹ sắp xếp công việc.

