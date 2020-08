Nhìn lại mối tình `thanh xuân` đầy tiếc nuối 5 năm 1 tháng 3 ngày giữa ViruSs và Ngân Sát Thủ

Giới streamer Việt Nam đã không còn xa lạ với cặp đôi ViruSs - Ngân Sát Thủ. Cả hai đều là những streamer, Youtuber nổi tiếng và được cộng đồng mạng yêu thích. Dù cả hai chưa một lần thật sự lên tiếng khẳng định mối quan hệ yêu đương nhưng những hình ảnh cực ngọt ngào giữa cặp đôi streamer đều đã tự khẳng định điều ấy.

Cặp đôi streamer nổi tiếng ViruSs - Ngân Sát Thủ.

Kể từ khi những hình ảnh đầu tiên chụp cùng nhau lên sóng, Ngân Sát Thủ luôn là người chủ động hơn trong mối quan hệ này và ViruSs có phần cứng nhắc, hạn chế công khai hơn. Tuy nhiên đoạn đường hơn 5 năm của cả hai cũng có vô số những khoảnh khắc ngọt ngào chỉ tiếc là vẫn không thể tránh được đoạn kết buồn chỉ bằng câu nói: "Chúng mình dừng lại nha em".

Cả hai đã có nhiều khoảnh khắc mặn nồng nhất trong khoảng thời gian 3 năm đầu bên nhau. Đây cũng là lúc cả hai bắt đầu gây dựng sự nghiệp streamer từ con số không và rồi từng bước cùng nhau phát triển để đi tới thành công như ngày hôm nay. Từ năm 2015, cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong những sự kiện lớn, chụp ảnh chung rồi đăng tải trên các trang mạng xã hội . Cùng nhau tham gia nhiều clip chung trên Youtube nhưng cả hai chỉ thường xuyên gọi nhau bằng những nickname đậm "tình đồng chí" như: em gái mưa, cậu em, thằng bạn thân. Cặp đôi giữ mối quan hệ tình cảm cho riêng mình và không chia sẻ quá nhiều về đời tư.

Những hình ảnh tình bể bình lộ rõ hiếm hoi giữa cả hai.

Phải tới tháng 3/2019, Ngân Sát Thủ mới có những khẳng định đầu tiên về tình cảm giữa mình và ViruSs khi bất ngờ thông báo cả hai đã "đường ai nấy đi". Tại đây cô nàng cũng cho biết 4 năm ở cạnh nhau chỉ đi xem phim riêng được 2 lần, cũng không ngọt ngào hay lãng mạn vì cả hai đều... bận. Fan chưa kịp tiếc nuối cho mối tình chưa một lần chính thức công khai đã "đứt gánh giữa đường" thì tới tháng 8 cùng năm cả hai đã lại đăng tải hình vui vẻ cùng nhau trong một sự kiện tại Hàn Quốc như chưa từng có gì xảy ra.

Nàng streamer khẳng định cả hai đã chia tay hồi đầu năm 2019.





Nhưng rồi sau đó lại khoác vai ôm eo nhau như "chưa từng có cuộc chia ly".

Kể từ sau đó, cặp đôi lại cùng nhau sánh đôi bình thường và xuất hiện bên nhau với tần suất dày đặc hơn. Cùng nhau đi du lịch, đi sự kiện, về thăm gia đình hai bên và đỉnh điểm đã cùng nhau chụp ảnh quảng cáo concept cưới khiến dân tình được phen "tưởng bở" cái kết về một nhà đã gần kề.

Concept chụp ảnh cưới đóng quảng cáo của cả hai khiến dân tình tưởng bở.

4 tháng trước Ngân Sát Thủ còn đăng tải một video đi du lịch Thái Lan cùng ViruSs cùng một chiếc ảnh thumbnail có dòng chữ "Anh sẽ cưới em" thu hút hơn 2 triệu lượt xem. Những tưởng fan sẽ được chứng kiến một màn cầu hôn lãng mạn nhưng hóa ra vẫn là "một cú lừa.

Video khiến dân mạng khẳng định chắc nịch cặp đôi streamer sẽ có cái kết đẹp ai dè vẫn là một cú lừa.

Mới 2 tháng gần đây cả hai vẫn còn đăng tải video chung rất tình cảm vậy mà vào ngày 10/8 mới đây, Ngân Sát Thủ đã chính thức lên tiếng khẳng định cả hai đã chia tay sau 5 năm 1 tháng 3 ngày vì lí do "không tìm thấy đáp án trong bài toán mà cả hai còn đang dang dở". Cư dân mạng đều tỏ ra vô cùng tiếc nuối và chia buồn với nàng streamer vì một mối tình thanh xuân tưởng như đã sắp đi tới hồi kết.

Nhưng đối với những người đã theo dõi cặp đôi nói chung hay ViruSs nói riêng đều sẽ biết rằng anh chàng là một người rất đặt nặng sự nghiệp và nhiều lần đưa ra những phát ngôn khiến người yêu không khỏi chạnh lòng như "Mình là người lăng nhăng", "Giờ thì yêu đương với mình giống như ăn uống, phải có nhưng không đặt nặng", "Nếu có điều gì làm ảnh hưởng đến công việc của mình thì mình sẽ có xu hướng buông bỏ",... Với sự nghiệp đang đi lên như diều gặp gió của ViruSs thì cũng không có gì lạ khi cả hai đều chưa thể buông bỏ để đi tìm hạnh phúc riêng.

Bài đăng rất dài Ngân Sát Thủ chia sẻ tâm tư về cuộc chia tay buồn.

Tiếc nuối là vậy nhưng Ngân Sát Thủ cũng đã khẳng định cả hai chia tay trong hòa bình, tôn trọng và vẫn sẽ giữ mãi những kỉ niệm đẹp về nhau. Và cô cũng mong cộng đồng mạng sẽ tôn trọng cả hai mà ít nhắc đến người còn lại trước mặt cả hai. Đây là cái kết buồn nhưng ai cũng nhận ra rằng cái gì tới cũng sẽ phải tới.

