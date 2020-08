Ngày thất tịch ăn 4 món từ đậu đỏ này để tình duyên may mắn lại còn đẹp da, giảm cân tuyệt vời

Your browser does not support HTML5 video.

Rẽ trái đột ngột tạt đầu xe container, người đàn ông gặp phải tai nạn kinh hoàng

Vụ tai nạn xảy ra trong chiều ngày 24/8 tại một ngã tư, đèn vừa chuyển xanh cho làn đi thẳng thì đột ngột một xe máy vượt lên và rẽ trái tạ đầu xe container trong khi hướng rẽ trái vẫn đang tín hiệu đèn đỏ.