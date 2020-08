Bất ngờ trước món quà thầy cô gửi tặng học trò ngay trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT

Chỉ còn vài ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra trên địa bàn cả nước. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 , cùng với những khó khăn mà mỗi địa phương phải khắc phục như thời tiết, vô hình chung đã tạo ra những áp lực lớn đối với các sĩ tử. Kỳ thi tốt nghiệp THPT được coi như một dấu mốc lớn trong cuộc đời mỗi người, đánh dấu sự kết thúc của quãng đời học sinh.





Gọi tên từng học trò để trao quà tận tay

Để giảm áp lực và căng thẳng cho các thí sinh, một số thầy cô giáo đã chuẩn bị những món quà siêu dễ thương gửi tới các học sinh của mình. Cộng đồng mạng hiện đang lan tỏa với tốc độ chóng mặt câu chuyện của 2 thầy cô giáo, tại Long An và Cà Mau khi gửi tặng tất cả học trò của mình những túi tài liệu đựng những vật dụng thiết yếu nhất trong kỳ thi như tẩy, bút chì và bút bi. Trong khi thầy giáo chủ nhiệm lớp 12A6 trường THPT Đức Huệ, Long An cẩn thận dặn dò ‘Bút chì để tô vào những câu đúng, Tẩy để tẩy những câu sai và Bút mực để viết ra thật nhiều ý văn hay’ thì cô giáo của lớp 12A4 trường THPT Cà Mau gửi tặng mỗi học sinh của mình một câu dặn dò siêu đáng yêu như ‘Cục vàng của cô thi tốt nhé!’ hay ‘Đây là món quà cô tặng các con nên mong các bạn hãy thi thật tốt nhé!’. Rõ ràng, trong thời điểm căng thẳng như hiện nay, những món quà này không chỉ thiết thực cho kỳ thi mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho các sĩ tử trước những ngày quan trọng sắp tới.

Cẩn thận dặn dò những học trò của mình, cô giáo tại trường THPT Cà Mau bỗng nổi tiếng rần rần trên mạng

Món quà này sẽ tạo ra những kỷ niệm đẹp nhất trong đời mỗi học sinh

Khi 2 clip kể trên được chia sẻ liên tục trên mạng xã hội , cư dân mạng đã không tiếc lời khen dành cho 2 thầy cô giáo. Một số tài khoản để lại các bình luận như ‘Đây chính là nhà giáo quốc dân!’; ‘Đây đúng là món quà ý nghĩa nhất để gửi tới học sinh’ đều nhận được những lượt tương tác rất cao. Mặt khác, một số bình luận còn thể hiện sự tiếc nuối quãng đời học sinh – được ví như quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời mình, dặn dò các thí sinh cần giữ bình tĩnh để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi.

Được biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra trong 03 ngày từ 08/08 đến 10/08 tới đây theo đúng kế hoạch của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Tuy nhiên, kỳ thi sẽ diễn ra vào 02 đợt, với độ khó của đề thi ở 02 đợt đều tương đương nhau. Các thí sinh không được dự thi đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT bao gồm các thí sinh thi tại các vùng dịch bệnh có diễn biến phức tạp như Đà Nẵng, Quảng Nam và các thí sinh thuộc diện F1 và F2, có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại các địa phương khác.

Your browser does not support HTML5 video.

Thầy giáo tặng quà ý nghĩa cho học sinh

Theo Thùy Dương/SKCĐ