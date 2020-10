Morata sinh nhầm thời, không thì đã là chân sút số 1 thế giới

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Bão số 9 đổ bộ với sức gió giật kinh hoàng cuốn bay nhiều máy tôn nhà dân ở Đà Nẵng

Bão số 9 đổ bộ, chiều nay tại Đà Nẵng có gió rất to kèm theo mưa lớn. Gió to, giật mạnh cấp 10 đã khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, nhiều công trình thiếu kiên cố run bần bật trước sức khó khủng khiếp.