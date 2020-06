Một chiến sĩ công an bị đâm chết, nghi chỉ vì tranh cãi trên Facebook

Ngày 14/6, Công an huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn khiến một chiến sĩ công an bị đâm chết. Theo báo cáo của Công an huyện Chư Pưh gửi Huyện ủy và UBND huyện, nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định là do mâu thuẫn cá nhân trên Facebook





Theo báo cáo, khoảng 16h ngày 13/6, anh Đinh Xuân Hoàng (29 tuổi, trú thôn Hòa Tín, thị trấn Nhơn Hòa), cán bộ công an thường trực thị trấn Nhơn Hòa cùng Nguyễn Đình Đông (19 tuổi, trú thôn Hòa Hiệp, cùng thị trấn Nhơn Hòa) có hẹn nhau tới khu vực đường rải nhựa thôn Hòa Bình để giải quyết mâu thuẫn với Hoàng Vĩnh Phú (27 tuổi, trú thôn Hòa Lộc, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh). Tại đây, nhóm Hoàng Đông và Phú cự cãi quyết liệt dẫn đến xô xát, đánh nhau.

Lúc này, Hoàng Vĩnh Độ (31 tuổi, anh trai của Phú) thấy em mình bị đánh nên đã xông tới, cầm dao tấn công Hoàng và Đông. Độ đâm trúng 1 nhát vào ngực anh Hoàng, 1 nhát vào bụng của Đông, sau đó cùng em trai là Phú bỏ chạy khỏi hiện trường.

Đối tượng Hoàng Vĩnh Độ đã bỏ chạy

Người dân phát hiện sự việc đã nhanh chóng báo tin cho cơ quan chức năng, đưa Hoàng và Đông tới Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, Hoàng đã tử vong, còn Đông được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai điều trị.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn từ trước trên mạng xã hội Facebook. Hiện cơ quan chức năng đang truy bắt, tìm kiếm hai đối tượng là Độ và Phú để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án giết người

