Một công an Hải Dương nghi dương tính COVID-19, cũng từng đến nhà hàng Thế giới bò tươi

Trưa 17/8, UBND phường Quang Trung (TP Hải Dương ) thông tin về một trường hợp là cán bộ công an tỉnh Hải Dương nghi nhiễm COVID-19.

Đó là ông P.T.S. (41 tuổi), cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hải Dương, sinh sống cùng gia đình . Ông này có kết quả xét nghiệm bằng kỹ thuật PCR của CDC Hải Dương vào ngày 16/8 là dương tính với SARS-CoV-2.

Chốt rào chắn tại n gõ 64 Quang Trung, TP Hải Dương



Theo thông tin ban đầu, ngày 3/8, ông S. có đến nhà hàng Thế giới bò tươi ở 36 Ngô Quyền mua thức ăn và ngồi uống nước, nói chuyện với anh L. chủ quán (con rể bệnh nhân 867) trong khoảng 5 phút rồi về nhà.



Ngày 17/8, lực lượng chức năng đã lập chốt lập chốt tạm thời ở hai đầu ngõ 64 Quang Trung, TP Hải Dương là nơi ở của trường hợp này. Con ngõ này có 21 hộ dân với gần 100 nhân khẩu. Một số hộ hiện không có mặt tại nhà.

Theo ghi nhận, nhiều cán bộ công an, dân phòng túc trực, kiểm soát chặt chẽ người ra vào. Phía trong, lực lượng y tế khẩn trương lấy mẫu bệnh phẩm của hàng chục người dân.

Nhà hàng thế giới bò tươi ở số 36 Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương là ổ dịch COVID-19 lớn nhất trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Hải Dương đã ghi nhận 6 ca bệnh liên quan tới địa điểm này gồm: BN867, BN905, BN906, BN 950 và BN963.

Trường hợp mới nhất là BN963, nam, N.H.A, 30 tuổi, ở phố Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.



Bệnh nhân này làm việc tại Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ ô tô Hải Dương (Hải Dương Ford) ở số 118 An Định, phường Bình Hàn, TP Hải Dương. Anh này từng đi ăn với bạn là nhân viên cùng công ty (18 người) ở nhà hàng Thế giới bò tươi vào ngày 3/8.





