Một mẹ bầu mang thai 35 tuần nhiễm COVID-19, Đà Nẵng lo ngại về 6 ca mắc chưa rõ nguồn lây

Chiều 2/8, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý 13/18 trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 tại TP được công bố vào chiều ngày 1-8.



Ngày 17/7, bệnh nhân được mẹ tới chăm sóc. Ngày 21/7, bệnh nhân tự xuất viện về nhà bằng ô tô Grab, không nhớ biển số.



Ngày 22 và 23/7, bệnh nhân chỉ ở nhà, không đi đâu, có tiếp xúc với chồng và 2 con.

Ngày 24/7, chị bắt đầu xuất hiện triệu chứng ho, sốt.



Ngày 25/7, chị đến khám tại Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu rồi tự cách ly tại nhà.



Ngày 27/7, bệnh nhân báo nghỉ sinh tại Công ty Kanzaki địa chỉ ở đường số 6, khu công nghiệp Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu (nơi bệnh nhân làm việc).



Ngày 30/7, bệnh nhân được xét nghiệm dịch hầu họng, cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.



Chiều 2/8, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết tính đến trưa cùng ngày Đà Nẵng có 121 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 5 người chết do các bệnh nền rất nặng.



Đáng lo ngại nhất là 6 ca nhiễm chưa xác định được nguồn lây. 6 bệnh nhân này chưa từng đến Bệnh viện Đà Nẵng. “Có thể trong cộng đồng vẫn còn các bệnh nhân khác chưa được phát hiện. Do đó Đà Nẵng quyết tâm tiếp tục truy vết, xét nghiệm, cách ly, phong toả một cách quyết liệt, nhanh chóng để ngăn ngừa dịch lây lan”, ông Thơ nói.



“Do ca nhiễm tăng nhanh, theo tính toán của đồng chí Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân sẽ có hơn 30 nghìn người liên quan đến các ca nhiễm. Các cơ sở cách ly của Đà Nẵng đã hoạt động hết công suất, đang huy động thêm các cơ sở cộng cộng, trường học của TP và quận huyện để phục vụ cách ly.

Nếu dịch bùng phát mạnh hơn thì sẽ cách ly tại nhà, tuy nhiên phải thực hiện chặt chẽ. Hiện Bộ Y tế chưa khuyến khích cách ly tại nhà, nhưng Đà Nẵng vẫn chuẩn bị đề phòng trường hợp khu vực cách ly công cộng quá tải” - ông Thơ nói.



Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cũng cho hay, sẽ làm sạch bệnh viện đa khoa Đà Nẵng và bệnh viện C để chuyển các các COVID-19 ra điều trị tại bệnh viện Phổi, cơ sở điều trị tạm Hoà Vang và bệnh viện dã chiến. Tới đây Đà Nẵng sẽ lập thêm bệnh viện dã chiến khác tại Trung tâm hội chợ triển lãm.

Đà Nẵng đề nghị các bộ ngành hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ xây dựng các bệnh viện dã chiến. Đồng thời đề nghị được hỗ trợ máy thở, sinh phẩm chữa trị, các y bác sỹ, nhân viên có chuyên môn…