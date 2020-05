Một nạn nhân trong vụ căn nhà ở TP Hồ Chí Minh bốc cháy lúc rạng sáng đã tử vong

Liên quan đến vụ giải cứu 7 người trong căn nhà nằm trên đường Lê Trọng Tấn, Phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân bốc cháy lúc rạng sáng, theo tin từ Zing , 1 nạn nhân trong số đã đã tử vong do vết thương quá nặng.

Theo Công an địa phương, thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn có 7 người bị mắc kẹt trong căn nhà. Công an đã dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ để đưa các nạn nhân ra ngoài. 5 trong số 7 nạn nhân phải nhập viện cấp cứu. 1 nạn nhân trong số đó đã tử vong khi tới Bệnh viện

Một nạn nhân trong vụ cháy đã tử vong

Như đã đưa tin, vụ cháy xảy ra vào rạng sáng ngày 31/5 tại căn nhà trên đường Lê Trọng Tấn. Thời điểm đó, khói và lửa bao trùm toàn bộ căn nhà 3 tầng. Các nhân chứng cho biết, khi xảy ra hỏa hoạn, họ thấy nhiều người mắc kẹt trong nhà.

Ít phút sau, Cảnh sát PCCC và CNCH quận Bình Tân nhận được tin báo nên đã huy động 7 xe cứu hỏa cùng 29 cán bộ đến hiện trường dập lửa.

Đồng thời, lực lượng chức năng tổ chức công tác cứu hộ người bị kẹt ở bên trong. Công an sau đó đưa được 7 người thoát khỏi vùng nguy hiểm. Trong số các nạn nhân có 2 cháu nhỏ từ 10 – 11 tuổi.

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Theo SGGP, danh tính 5 người được giải cứu là Đỗ Viết Tr. (SN 1980), Nguyễn Thị H. (SN 1993), Đỗ Nam Ph. (SN 2010), Đỗ Lê Phương T. (SN 2009), Đỗ Viết Tr. (SN 1956, cùng ngụ quận Bình Tân).

Ban đầu xác định, căn nhà có tổng diện tích 150m2 thì đã bị cháy 1/3. Vụ hỏa hoạn đã đã khiến nhiều tài sản trong căn nhà bị thiêu rụi. Hiện Công an địa phương vẫn đang điều tra, xác minh nguyên nhân dẫn đến vụ cháy này.