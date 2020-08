Tiếp xúc gần với BN510, một người ở Đồng Nai dương tính với COVID-19

Được biết, người này là ông L.Đ.N (50 tuổi, ngụ P.Quang Vinh, Biên Hoà, Đồng Nai). Ngày 19/7 vừa qua, ông N có bay từ TP.HCM đi Đà Nẵng và tiếp xúc gần với BN510 (chị vợ), đến ngày 20/7 thì quay trở lại Đồng Nai.

Ảnh minh họa.



Sau khi tiếp xúc BN510 và trở về Đồng Nai, từ ngày 21/7-26/7, ông N. có đi làm tại cơ quan. Ngày 27/7, ông đi xét nghiệm nhưng cho kết quả âm tính nhưng xét nghiệm ngày 1/8 lại có kết quả dương tính với Sars-CoV-2.

Từ ngày 27/7 đến nay, ông N. tự cách ly tại nhà cho đến khi có xét nghiệm dương tính. Hiện tại, ông N đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.