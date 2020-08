Nơi ở của bệnh nhân 714 bị phong tỏa, một người sống cùng tòa nhà bỏ trốn, không chịu khai báo y tế

Chiều 6/8, báo cáo tại buổi làm việc của Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ với Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 Hà Nội, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương đã thông tin về tình hình cách ly trường hợp tiếp xúc trên địa bàn, đặc biệt là đối với bệnh nhân 714.

Ngay trong đêm 5/8, lực lượng chức năng đã phong tỏa nơi ở của bệnh nhân này là chung cư mini ở phố Kiều Mai, Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm.



Quận đã rà soát được gần 100 người F1 và F2 ở khu chung cư mini mà bệnh nhân 714 đang sinh sống (cùng vợ và 2 con). Trong số này có 6 người tiếp xúc trực tiếp, còn lại là các trường hợp F2. Quận đã lấy mẫu toàn bộ để chuyển cho CDC Hà Nội làm xét nghiệm, đang chờ kết quả.

Con ngõ nơi ở của bệnh nhân 714 và gia đình đã bị phong tỏa



"Đây là khu chung cư mini có hành lang, thang máy nhỏ và lưu thông không khí kém, diện tích trung bình của mỗi phòng chỉ khoảng 40 m2", ông Cương nói.



Lực lượng chức năng quận đã phân thành 2 nhóm trực, phối hợp với nhân dân, tổ dân phố để đảm bảo cách ly y tế triệt để tại đây.



Đến 1h ngày 6/8, quận đã hoàn thành công tác phong tỏa, lập rào chắn, cách ly tại nhà đối với tất cả các trường hợp F2 và đưa đi cách ly y tế người F1 tại Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao.

Việc ra vào được kiểm soát



Đáng chú ý trong số các trường hợp F2 có một trường hợp bỏ đi khỏi khu vực phong tỏa. Đó là một người đàn ông khoảng 60 tuổi, sinh sống cùng tòa nhà với bệnh nhân 714, bỏ trốn khi phát hiện khu vực bị phong tỏa.



Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết, qua điều tra đã xác minh người này làm việc tại Bệnh viện Medlatec, về nhà lúc 5h30 sáng 6/8. Khi thấy lực lượng chức năng đang phong tỏa khu vực thì người này quay xe bỏ đi, không chịu khai báo y tế.



"Chúng tôi đã liên lạc với Bệnh viện Medlatec để vận động người nay quay về nhà cách ly, đến nay quận vẫn chưa tìm được”, ông Cương nói.



Qua kiểm tra Qua kiểm tra Sức Khỏe đối với người dân tại khu chung cư mini, quận phát hiện 2 trường hợp có biểu hiện sốt, ho, đã lấy mẫu và chuyển CDC Hà Nội xét nghiệm.



Ngoài các trường hợp tiếp xúc gần tại nơi ở, đại diện Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị (Sở GTVT Hà Nội) cho biết, cơ quan y tế quận Bắc Từ Liêm đã khoanh vùng 37 người F1 tại Xí nghiệp Xe buýt 10/10 - nơi bệnh nhân 714 làm việc.



Những người bị cách ly nằm trong Ban Giám đốc, nhân viên điều hành cùng phòng với bệnh nhân, 1 lái xe và 1 nhân viên bán vé của tuyến buýt 53B. 37 người này đã được đưa đi cách ly theo quy định, tình trạng sức khỏe ổn định.



Toàn bộ khu vực văn phòng, xưởng, sân bãi và 162 xe buýt của 15 tuyến và nhánh tuyến do xí nghiệp quản lý cũng được phun khử khuẩn ngay trong đêm 5/8.

Ngoài ra, các trường hợp F1 khác được xác định tại quán ăn ở quận Cầu Giấy có 16 người; tại quán karaoke ở quận Nam Từ Liêm có 8 người. 11 ca F1 tại Bệnh viện y học cổ truyền Bộ Công an và 9 người khác tại nhà và các khu vực liên quan.

Bệnh nhân 714 (B.Đ.T., nam, 42 tuổi) ở quận Bắc Từ Liêm, nhân viên điều hành xe buýt của xí nghiệp 10/10, có trụ sở ở quận Cầu Giấy. Người này đi du lịch Đà Nẵng từ 14-17/7 và tới 19/7 có triệu chứng. Tuy nhiên, phải tới ngày 4/8, bệnh nhân mới được cách ly xét nghiệm phát hiện mắc COVID-19.

