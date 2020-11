Một nhà kho chứa hóa chất tại miền Tây Ấn Độ bất ngờ phát nổ khiến ít nhất 21 người thương vong

Giới quan chức tại Ấn Độ cho biết, vụ cháy nổ này xảy ra tại một tổ hợp công nghiệp dệt may ở ngoại ô thành phố Ahmedabad, bang miền Tây Gujarat.

Vụ nổ kinh hoàng sảy ra ngày hôm qua 4/11 đã khiến một phần nhà kho chứa hóa chất nằm trong tổ hợp công nghiệp này bị sập. Sự cố này đã khiến cho 12 người thiệt mạng , 9 người bị thương. Trong số các công nhân thiệt mạng có 5 người là nữ giới.

Lực lượng cứu hộ chuyển nạn nhân bị thương tại hiện trường đến bệnh viện

Hãng thông tấn Press Trust của Ấn Độ đã huy động 24 xe chữa cháy và hơn 50 lính cứu hỏa đến hiện trường để dập lửa. Sau nhiều giờ đám cháy đã cơ bản được khống chế. Vụ nổ cũng làm hư hại một số tòa nhà gần đó.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã yêu cầu nhà chức trách cung cấp tất cả nguồn hỗ trợ có thể cho những người bị ảnh hưởng.

Những vụ tai nạn công nghiệp như thế này không phải mới lần đầu xảy ra tại Ấn Độ. Nguyên nhân chủ yếu do không tuân thủ nghiêm các quy định an toàn và hạ tầng xuống cấp. Trước đó hồi tháng 12/2009 một vụ hỏa hoạn được cho là do sự cố chập mạch điện đã thiêu rụi một tòa nhà ở thành phố New Delhi, khiến ít nhất 43 người thiệt mạng.

Theo Thiên Bình/SKCĐ