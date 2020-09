Một nhân viên kỹ thuật tại sân bay Nội Bài bất ngờ bị sét đánh trúng khi đang làm việc

Vào khoảng 18h05 ngày 22/9, tại sân bay Nội Bài đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến 1 nhân viên tử vong . Giá đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc, ông Trần Hoài Phương cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn khu vực sân bay Nội Bài ở Hà Nội đang có dông lốc, kèm theo sấm sét.

Khi đó, anh N.T.B. sinh năm 1980, là nhân viên kỹ thuật của Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO) đang làm nhiệm vụ kiểm tra kỹ thuật khâu cuối cùng trước khi máy bay mang hiệu VN7715 chặng Hà Nội - Vinh dự kiến cất cánh lúc 18h10 phút.

Nhân viên đang tiến hành nhiệm vụ kiểm tra kỹ thuật thì bất ngờ bị sét đánh (Ảnh minh họa)

”Khi anh B. đang làm việc thì bất ngờ sét đánh vào cánh phải máy bay làm anh bị ảnh hưởng, bất tỉnh. Sân bay đã huy động lực lượng y tế tại chỗ tiến hành sở cứu và chuyển tới bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, anh B. đã tử vong trên đường cấp cứu tới Bệnh viện ”, ông Phương nói.

Ông Phương cho biết, việc máy bay bị sét đánh trúng là điều hoàn toàn bình thường, kể cả khi máy bay đang bay trên bầu trời hoặc đang đỗ ở sân bay. Vì vậy mà nhà sản xuất đã thiết kế ra những cột chống sét để không làm ảnh hưởng đến chuyến bay.

Ở tại sân bay Nội Bài cũng từng có trường hợp bị sét đánh. Tuy nhiên ông Phương cũng chia sẻ rằng việc sét đánh dẫn tới có người tử vong thì đây là lần đầu tiên xảy ra ở Nội Bài, đây thực sự là một sự cố đáng tiếc.

Phía cảng vụ hàng không, Công ty VAECO, sân bay Nội Bài và những đơn vị có liên quan khác đều đã tiến hành bàn giao thi thể của anh B cho gia đình để an táng và gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân.

Your browser does not support HTML5 video.

Máy bay chở 117 người bị sét đánh khi chờ cất cánh

Theo Phương Hoa/SKCĐ