Một sinh viên từ Đà Nẵng về Đắk Lắk dương tính với SARS-CoV-2

Trước đó, tỉnh Đắk Lắk rà soát và xác định được 5 người về từ Đà Nẵng trong khoảng thời gian từ 20 đến 26/7.

Ông T.H.N (SN 1996, trú tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng. Ngày 23/7, ông N về TP Buôn Ma Thuột. Bà T.T.N.O (SN 1996, trú phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột) có tiếp xúc với ông N.

Ông N.Đ.C.Tr. (SN 1991, trú phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột), có tiếp xúc với bệnh nhân mắc COVID-19 số 416.

Ông N.V.C. (SN 1967, trú phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột) ở Đà Nẵng ngày 20/7, gửi xe tại Bệnh viện C và làm việc tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Ông T.V.T (SN 2000, trú tại thôn xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) du lịch Đà Nẵng từ ngày 21-25/7, tiếp xúc với nhiều người.

Ngay lập tức, Sở Y tế Đắk Lắk chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương thiết lập lại các biện pháp phòng phòng chống dịch tại đơn vị như đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn. Các cơ sở khám chữa bệnh tiếp tục duy trì việc phân luồng khám chữa bệnh đối với những bệnh nhân có triệu chứng bệnh hô hấp. Tăng cường lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19.

Sở Y tế Đắk Lắk giao Trung tâm kiểm soát bệnh tật phối hợp với Cảng hàng không Buôn Ma Thuột triển khai hoạt động kê khai y tế và giám sát thân nhiệt đối với hành khách trên các chuyến bay từ Đà Nẵng về Buôn Ma Thuột.

