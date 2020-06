Một xe khách và 5 xe tải đâm nhau liên hoàn trên quốc lộ 1, hành khách hoảng loạn đập cửa kêu cứu

Theo thông tin ban đầu từ Tuổi trẻ Online, vào khoảng 9h30 ngày 6/6, một chiếc xe khách mang biển kiểm sát của tỉnh Bình Phước do một nam tài xế (khoảng 40 tuổi) chở theo gần 30 người lưu thông trên quốc lộ 1, theo hướng từ Bình Tân về quận 12.



Khi đến gần ngã tư đường Phan Văn Hớn (phường Tân Thới Nhất, quận 12), tài xế xe khách bất ngờ mất kiểm soát khiến chiếc xe lao tự do về phía trước, dẫn đến việc va chạm liên hoàn với 5 chiếc xe tải khác chạy cùng chiều.



Vụ việc xảy ra quá bất ngờ khiến hành khách hoảng loạn, sợ hãi, không ngừng kêu cứu và tìm cách thoát ra khỏi xe. Bà Sáu - một hành khách 63 tuổi (quê Tiền Giang) cho biết: "Xe đang đi thì tôi bỗng nghe thấy "rầm" một cái. Tôi sợ hãi la lên. Khi nhìn thấy cửa xe kẹt cứng, tôi vội đạp vỡ cửa kính để thoát ra ngoài.



Tôi thấy hành khách trên xe có khoảng 7-8 người bị xây xát nhẹ, trong đó lơ xe bị thương ở chân còn một bé trai 2 tuổi bị thương trên đầu".



Theo anh Trường (hành khách 34 tuổi, quê Sóc Trăng), cháu bé bị thương ngồi ngay say ghế sau lưng tài xế. Vietnamnet thông tin, hiện trường cho thấy chiếc xe khách bị hư hỏng nặng phần đầu, kẹt giữa đuôi 2 xe tải, kính xe rơi vãi trên đường. Một xe tải bị húc văng lao lên dải phân cách, những chiếc xe còn lại cũng bị hư hỏng nặng.

Video vụ việc. Nguồn: Tuổi trẻ Online.



Vụ việc khiến những hành khách bị mắc kẹt bên trong hoảng loạn kêu cứu, quốc lộ 1 bị ùn ứ nghiêm trọng. Lực lượng chức năng quận 12 đã nhanh chóng có mặt để xử lý hiện trường, phân luồng giao thông và đưa những người bị thương đi cấp cứu.



Mãi đến đầu giờ chiều cùng ngày, hiện trường mới được xử lý di dời. Hiện tại, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ