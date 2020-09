CĐM không khỏi xót xa trước sự thật đáng buồn đằng sau thân hình `mi nhon` lạ thường của Mr.Siro

Mới đây, trên trang cá nhân, Mr.Siro khiến người hâm mộ không khỏi hoang mang, khó tin nổi mắt mình khi xuất hiện với ngoại hình gầy rộc, khuôn mặt hốc hác đáng lo. Nhạc sĩ đình đám còn để tóc mái dài, phờ phạc đi trông thấy. Nếu không để ý kỹ, nhiều người còn không nhận ra đây chính là Mr.Siro - "cha đẻ" của hàng loạt những bản hit đình đám.

Hình ảnh gầy gò gây sốc của Mr.Siro.

Hình ảnh khỏe mạnh trước đây của Mr.Siro.

Quả đúng là như vậy, theo thông tin Mr Siro gặp vấn đề về sức khỏe từ 2 năm trước. Vào ngày 30/4 trên Instagram anh có cho biết rằng sức khỏe hiện tại chỉ khá hơn 2 năm trước chừng 20%.

"Sức khoẻ của mình vào thời điểm này 2 năm trước - đã trải qua những ngày ám ảnh suốt đời. Có một người vì thương mình mà cố nén hết những đợt mất ngủ suốt mấy chục ngày căng thẳng, để giữ tỉnh táo - vì là người duy nhất trực tiếp chăm bệnh cho mình . Đến giờ sức khoẻ mình vẫn chỉ đang khá hơn 2 năm trước chừng 20% thôi, nhưng mình thấy ánh sáng cuối đường hầm rồi. May mắn làm sao, sau những ngày cao điểm đó, sức khoẻ bắt đầu có chút lạc quan, đồng thời cân nặng cũng giảm đi bất ngờ. Anh cảm ơn xã đã luôn đưa tay về phía anh, cho anh sự bình tâm, không còn những hoang mang nữa, không còn cô đơn nữa - từ âm nhạc cho đến sức khoẻ - khi có hai chúng ta cùng nhau đối mặt".



Nam nhạc sĩ đăng tải thông tin về tình trạng sức khỏe trên trang cá nhân.

Nam nhạc sĩ đã gửi những lời cảm ơn mùi mẫn tới người vợ kết tóc của mình vì đã ở bên anh khi bệnh tật. Chính cô nàng Kelly Ngân Nguyễn cũng đã đăng tải bức ảnh chụp cùng anh chồng Mr.Siro với caption "Thương anh" nhói lòng. Cộng đồng mạng không khỏi xót xa trước một Mr.Siro gầy ốm, nổi cả gân tay.

Vợ của Mr.Siro vừa mới đăng tải hình ảnh trên trang cá nhân.

Hiện cả hai vợ chồng nhà nam nhạc sĩ vẫn im lặng không chia sẻ gì thêm về căn bệnh mà anh đã gặp phải 2 năm trước hay tình trạng sức khỏe tiến triển.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ