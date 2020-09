Không hề có chuyện bị bệnh, hóa ra Mr Siro giảm cân nhờ 2 bí quyết này

Mới đây, cộng đồng mạng lại được phen hốt hoảng vì Mr. Siro xuất hiện trong bức ảnh mới nhất với bộ dạng ốm yếu, làn da nhợt nhạt. Đây không phải lần đầu tiên chàng nhạc sĩ công khai hình ảnh mới gầy đi nhiều so với dáng vẻ mũm mĩm, đáng yêu như trước đây. Tuy nhiên lần này bộ dạng của anh chàng trông không thật sự khỏe mạnh với làn da tái xanh khiến cư dân mạng dấy lên lo ngại về tình trạng Sức Khỏe

Hình ảnh mới nhất của Mr Siro khiến dân tình náo loạn lo lắng cho tình trạng sức khỏe của anh

Mr Siro từng nhiều lần chia sẻ hình ảnh khiến fan ngỡ ngàng vì diện mạo mới



Hồi tháng 2 vừa qua, Mr. Siro đăng ảnh đang ăn kèm dòng trạng thái: "Mọi người đừng đồn thổi về cân nặng của mình nữa. Đơn giản ăn ít đi thì ốm lại thôi".



Được biết, chàng nhạc sĩ duy trì chế độ ăn uống lành mạnh. Anh bổ sung nhiều loại rau tươi, củ, quả vào thực đơn hàng ngày đồng thời hạn chế tinh bột xấu hay thực phẩm nhiều dầu mỡ. Anh chàng cũng ăn kiêng thực thụ với gạo lứt, yến mạch. Mỗi tháng, anh chàng có số ngày ăn chay nhất định.

Anh chàng ăn uống healthy thế này cơ mà



Trên trang cá nhân, đôi lúc người ta lại thấy anh đổi vị với mỳ nấu với rau... chăm uống nước ép rau củ như cần tây, cà rốt, củ dền... Protein cũng chủ yếu đến từ thực vật như nấm, đậu hũ, các loại hạt...

Thời gian đó, chính bà xã của anh cũng phải lên tiếng trên trang cá nhân: "Các bạn đừng nhắn tin hỏi chị đây có phải là sự thật không nữa, mà các em hãy nhìn nhiều cho quen dần đi, biết là các em bị shock lắm" .

Mr Siro luyện thành công tư thế trồng cây chuối



Bên cạnh việc ăn uống, Mr Siro cũng chú ý tập luyện. Nếu nhiều chàng trai chọn tập gym để có cơ bắp cuồn cuộn thì chàng nhạc sĩ chọn tập yoga. Anh hay chia sẻ hình ảnh lúc tập headstand pose (trồng cây chuối) trên trang cá nhân của mình.



Phải nói rằng đây là một trong số những động tác khó của bộ môn yoga. Điều này cho thấy anh chàng đã dành nhiều thời gian tập luyện bộ mộn này. Những tư thế yoga càng khó càng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tư thế trồng cây chuối không chỉ giúp thư giãn đầu óc mà còn gián tiếp làm săn chắc cơ bụng bởi phải dồn lực gồng cơ bụng để giữ tư thế.

