MU bị Leizig cướp mất chỗ đóng quân ngay tại Manchester

Đội bóng Anh đã quá chủ quan, hoặc những người Đức đã một lần nữa tỏ ra là bậc thầy về kỹ thuật, chiến thuật và công tác chuẩn bị.

Trong các trận sân nhà của mình, MU luôn đồn trú tại khách sạn The Lowry. Tuy nhiên, cho màn tiếp đón Leipzig, thầy trò HLV Ole Solskjaer sẽ phải tìm một địa điểm khác để cư trú.

Đơn giản vì đội bóng đến từ Bundesliga đã nhanh tay book phòng tại khách sạn nằm bên con sông Irwell và chỉ cách trung tâm thành phố Manchester vài bước chân.

Việc phải chuyển địa điểm đồn trú thực sự khiến thầy trò Solskjaer khó chịu. Với MU, The Lowry không chỉ đơn thuần là chỗ ăn ngủ. Khách sạn khai trương vào năm 2001 này thân thuộc với các thành viên của The Red Devils không kém gì sân Old Trafford hoặc nhà riêng của họ.

Trong giai đoạn còn là HLV tạm quyền của MU, Solskjaer cư ngụ tại The Lowry. Chỉ đến khi được ký hợp đồng dài hạn, chiến lược gia người Na Uy mới tìm chỗ ở mới mang tính chất ít tạm bợ hơn.

Nhưng với Jose Mourinho, The Lowry không có gì để chê trách. Hồi còn cầm MU, Mourinho chỉ ở tại The Lowry với lời giải thích là "Tôi không biết nấu ăn, là ủi quần áo hay dọn dẹp".

Có nguồn tin cho biết là Mourinho đã "cống hiến" cho The Lowry 779.000 bảng cho quãng thời gian sinh sống tại đây.

Giờ tới lượt các thành viên của Leipzig tận hưởng sự thoải mái, sang trọng của The Lowry. Trong khi đó, MU lại bị ức chế không ít trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu với đối thủ từng vào bán kết Champions League mùa trước.