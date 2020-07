MU cần mua một thủ môn giỏi, để thấy rằng… De Gea vẫn giỏi hơn

Nếu như đa số các giống loài khác sống theo kiểu bầy đàn, thì thủ môn là kẻ cô độc. Màu trang phục của anh ta không giống các đồng đội trên sân. Cách anh ta chơi bóng cũng hoàn toàn khác.

Muôn loài, dù có chân hay không có chân, đều được gọi là động vật. Còn thủ môn, trong phần lớn thời gian hiện diện trên sân, mang hình thái của tĩnh vật. Vị trí của anh ta bị bó hẹp ở chính giữa khung thành, trong vòng 5m50.

Nếu cầu thủ tuyến trên ghi bàn, tên tuổi của anh ta sẽ được ghi vào sử sách. Thủ môn cứu được một pha uy hiếp nguy hiểm từ đối thủ? Hành động đó chỉ được lưu giữ trong một thứ ổ cứng rất lộn xộn: bộ não của loài người.

Nếu cầu thủ tuyến trên bỏ lỡ 10 cơ hội ghi bàn, anh ta vẫn có thể trở thành người hùng nếu lập công ở cơ hội thứ 11. Nếu thủ môn mắc 10 sai lầm? Xin lỗi, chuyện đó chẳng bao giờ có thể xảy ra.

Thế giới thủ môn không có nhiều chỗ cho sai lầm

Chỉ cần có đôi ba tình huống bắt bóng không tốt thôi, một thủ môn có thể sẽ vĩnh viễn đánh mất chỗ đứng tại đội bóng. Các CĐV lâu đời của MU hẳn chưa quên trường hợp của Massimo Taibi.

Nếu chưa bị bán đi, một thủ môn xuống phong độ sẽ bị đày lên ghế dự bị với một tương lai mịt mù phía trước. Đó là điều David De Gea đã trải qua 9 năm về trước.

Tháng 10/2011, De Gea phán đoán không tốt một tình huống bóng bổng, tạo điều kiện để Blackburn có bàn ấn định chiến thắng 3-2 trước MU. Trận tiếp theo và nhiều trận tiếp theo nữa, vị trí của De Gea được thay bởi Anders Lindegaard.

Rồi đến một ngày đầu tháng 2/2012, khi không ai còn nghĩ về De Gea nữa, thủ thành người Tây Ban Nha được Sir Alex Ferguson tung vào sân do chấn thương của Lindegaard.

Cú bay người giải nguy xuất thần ở những giây cuối trong trận hòa Chelsea tại Stamford Bridge đã đưa De Gea trở lại. Liên tiếp 19 trận sau đó, De Gea đều bắt chính và giữ sạch lưới 8 trận.

Cái gì không giết được bạn sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn nhiều lần. Không phải là lời nói suông, mà có hẳn một nghiên cứu khoa học gọi là "autophagy" để khẳng định chân lý này.

Các thành viên của Viện khám phá Y học Sanford Burnham Prebys tuyên bố rằng sự "căng thẳng tạm thời" sẽ giúp cơ thể tiêu diệt những tế bào hỏng và tạo ra nguồn năng lượng mới. Kết luận được đưa ra dựa trên nhiều thí nghiệm, ví dụ cho mấy con giun vào nơi có nhiệt độ cao hơn bình thường trong vòng 1 tiếng, để rồi nhận thấy chúng sống lâu hơn, khỏe hơn những con giun khác.

Tất cả những gì De Gea cần vào thời điểm hiện tại, đó là một chút thời gian nghỉ ngơi, "refresh" lại tinh thần và thể chất. Thật may cho De Gea và cho cả MU, mùa giải đã gần tàn.

Báo giới, cánh chuyên gia, thậm chí HLV Ole Solskjaer thì đang ngả theo ý kiến rằng MU phải mang về một thủ môn mới.

Đối xử thế nào với De Gea, quyết định hoàn toàn thuộc về Solskjaer

Một giải pháp rất đúng đắn. MU đang cần một đôi tay tốt hơn Sergio Romero, Joel Castro Pereira và Lee Grant, 3 lựa chọn còn lại của Solskjaer trong khung gỗ.

Nhưng đừng vội nghĩ rằng kẻ mới đến, dẫu là Dean Henderson, Jan Oblak hay bất kỳ ai khác, sẽ thay thế được De Gea.

Ở tuổi 29 đẹp nhất trong đời một thủ môn và đã quen từng ngọn cỏ ở hai đầu sân Old Trafford, De Gea chưa sẵn sàng từ bỏ vai trò vị cứu tinh của MU mà anh đã nắm giữ suốt gần 1 thập kỷ.

"Thánh Tôn" chưa hề mất đi giá trị. Nhưng để De Gea có thể bộc lộ tất cả mọi phẩm chất, anh cần có một đồng đội đủ giỏi để làm đối trọng.

Oliver Kahn đã chẳng thế đứng lâu như thế trong khung thành của ĐT Đức, nếu không thường xuyên phải cảnh giác trước sự cạnh tranh gay gắt từ Jens Lehmann.

"Không có De Gea, MU đã chẳng lọt vào Top 10 Premier League trong 6 mùa giải vừa qua", lời nhắc nhở của cựu tiền vệ Paul Scholes hẳn cũng mang ít nhiều trọng lượng.

Top 10 pha cứu thua của De Gea tại Premier League

