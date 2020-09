MU vs Crystal Palace: Van de Beek có chịu nổi sức ép phải làm “Paul Scholes”?

Your browser does not support HTML5 video.

Tên trộm số nhọ, vừa tháo được ắc quy xong thì gặp 2 chủ xe vác gậy chờ sẵn

Có lẽ vì đã bị lấy trộm nhiều lần nên chủ xe đã có sự cảnh giác. Họ đợi cho tên trộm vừa tác nghiệp xong thì vác dậy ra chặn đầu vây bắt vụt gậy tới tấp vào tên trộm số nhọ khi đã có đủ nhân chứng vật chứng.