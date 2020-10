MU vs Leizig: Solskjaer không nói dối về Van de Beek

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Thanh niên ôm cua như tay đua chuyên nghiệp giữa phố đông người và cái kết đắng

Mặc dù đến đoạn đường cua khuất tầm nhìn nhưng thanh niên vẫn không hề giảm tốc độ mà chủ động ôm cua như thể các tay đua chuyên nghiệp, tiếp thay đường phố chẳng phải đường đua và anh ta đã gặp phải cái kết đắng.