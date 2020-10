MU vs Tottenham (22h30, 4/10): Nhận định, link xem trực tiếp

Your browser does not support HTML5 video.

Động vật đại chiến số 51: 5 con báo dàn trận tấn công linh dương đầu bò

Linh dương đầu bò có sức mạnh to lớn cùng cặp sừng sắc nhọn, nếu chỉ có 1 con báo thì rất khó có thể hạ được. Tuy nhiên đen đủi cho chú linh dương đầu bò là lần này nó phải chống chọi lại tận 5 con.