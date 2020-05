Những điều cần biết khi mua điều hòa trả góp đầu hè nắng gắt

Trong những ngày gần đây, khi mà mùa hè nóng bức chính thức đến, thời tiết liên tục nắng gắt. Trời oi bức, độ ẩm thấp nên người càng nhớp nháp, nhiệt độ cao đến 39-40 độ khiến ai nấy đều khó chịu. Bởi vậy nhu cầu mua điều hòa vào thời gian này càng tăng cao.

Tuy nhiên, do một thời gian dài nghỉ dịch COVID-19, không phải ai cũng đủ khả năng để chi trả cho một chiếc điều hòa hiện đại để sử dụng trong những ngày hè. Do đó, nhiều người quan tâm tới việc tìm mua điều hòa trả góp, đặc biệt là khi những cửa hàng siêu thị điện máy quảng cáo rất rầm rộ việc "trả góp lãi suất 0%" hay "điều hòa trả góp 0 đồng". Bằng cách này, người tiêu dùng sẽ chi trả trước khoảng 30-50% giá trị sản phẩm, sau đó hoàn trả dần trong vòng 6 tháng tới 1 năm.

Khi lựa mua điều hòa trả góp, người tiêu dùng nên chú ý với những chiếc điều hòa được giảm mạnh từ 30-50%. Đây có thể là hàng trưng bày, đã được sử dụng một thời gian dài để khách hàng trải nghiệm. Nhìn chung, đây là những chiếc máy lạnh có tình trạng tốt, tuy nhiên về mặt hình thức có thể không đẹp như bị trầy xước, bong nhẹ lớp bảo vệ,... Những chiếc máy lạnh được giảm giá mạnh có thể là model đã ngừng kinh doanh , hoặc lỗi mốt nên cửa hàng có nhu cầu bán đi để thay loạt sản phẩm mới. Những chiếc máy lạnh này vẫn được áp dụng chế độ bảo hành như khi mua sản phẩm mới, còn hạn bảo hành. Tuy nhiên, một số chế độ bảo hành khi mua trả góp người mua sẽ không được nhận, do đó cần chú ý khi làm thủ tục mua để tránh thiệt hại sau này.

Khi mua điều hòa trả góp, người dùng sẽ chấp nhận mua sản phẩm ở mức giá cao hơn giá niêm yết. Trên thực tế, khi trả xong tiền máy lạnh , giá sản phẩm có thể chênh thêm 2-3 triệu so với giá trị sản phẩm niêm yết, bởi gói mua trả góp thường đi kèm với một số loại 'phụ phí' tùy siêu thị điện máy. Khi mua trả góp, người mua cần phải thanh toán đúng thời hạn, nếu không có thể bị phạt. Khi quá thời gian gia hạn mà chưa hoàn trả được, thì có khả năng bị tính lãi suất tương đương lãi suất vay ngân hàng.

Dù khi so về tổng giá trị sản phẩm, mua điều hòa trả góp có tổng chi phí cao hơn mua luôn một chiếc. Tuy nhiên, hiện tại không phải ai cũng có đủ điều kiện để mua một chiếc, nhất là sau thời gian dài nghỉ dịch khiến công việc trì trệ, kinh tế khó khăn. Việc lựa chọn mua trả góp điều hòa trong thời gian này là một phương án thông minh, giúp tiết kiệm tài chính mà vẫn có thể giúp gia đình xua tan cái nóng bức khó chịu của mùa hè.

Chi Nguyễn (t/h)