Xóa tan nỗi lo da nứt nẻ vào mùa đông nhờ chăm ăn 6 loại thực phẩm này

Rau bina màu xanh đậm chứa nhiều thành phần dinh dưỡng tốt cho da và tóc. Đặc biệt loại rau chứa tới 90% thành phần là nước nên có tác dụng giữ nước, tích nước trong mùa lạnh. Ngoài ra, nó còn chứa nhiều lutein, kali, chất xơ, folate và vitamin E không chỉ dưỡng ẩm mà còn chống lại bệnh tật cho mùa đông.



2. Cà chua

Mùa đông được ăn khoai lang nướng sẽ thật là tuyệt vời. Loại củ này cực kỳ có lợi cho Sức Khỏe không chỉ thay thế tinh bột để giảm cân mà còn giàu chất xơ, dễ tiêu hóa. Khoai lang giàu vitamin A có thể tái tạo da, giảm tình trạng khô, bong tróc. Bên cạnh đó, loại củ này cũng rất nhiều vitamin C giúp chống lại cảm lạnh vào mùa đông.



Ớt chuông cũng chứa tới 90% thành phần là nước hỗ trợ quá trình giữ nước cho cơ thể. Ngoài ra chúng cũng giàu vitamin C, B6, beta-carotene, thiamine và axit folic chống lại bệnh tật, bổ sung nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể và dưỡng ẩm.



Súp lơ trắng cũng giàu nước và hàm lượng vitamin C dồi dào giúp tăng cường miễn dịch và kích thích sản xuất collagen. Chăm ăn súp lơ trắng để tăng khả năng ngăn các dấu vết lão hóa, ngăn khô da vào mùa đông.



Thêm một chút dầu oliu khi xào khác món ăn để bổ sung vitamin E, chất béo tốt và có tác dụng giữ ẩm cho cơ thể từ bên trong, tăng cường khả năng chống chọi bệnh tật.

