Mùa đông năm nay có thể đến sớm từ cuối tháng 9 và xuất hiện những đợt rét kỷ lục

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa cập nhật bản tin dự báo và cho biết, cuối tháng 9 miền Bắc nước ta có thể sẽ đón những đợt không khí lạnh đầu tiên, nền nhiệt giảm nhanh.

Trả lời phỏng vấn của báo Zing , ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, cuối năm nay, mặt nước biển tại Thái Bình Dương đã chuyển sang trạng thái La Nina khiến nước biển lạnh hơn một cách bất thường.

Hiện tượng này có những ảnh hưởng nhất định đến thời tiết tại miền Bắc. Mùa đông năm nay được dự báo là sẽ đến sớm hơn, những đợt rét kỷ lục có thể xuất hiện.

Ông Khiêm chia sẻ: "Phần lớn các mô hình dự báo cho kết quả giống nhau với độ chính xác cao. Nhiều đợt rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện tại miền núi Bắc Bộ trong mùa đông năm nay".

Bên cạnh đó, cơ quan khí tượng nhận định mưa lớn sẽ tập trung tại miền Bắc trong tháng 9 này với lượng mưa cao hơn cùng kỳ 10-25%. Đến cuối năm tổng lượng mưa ở khu vực thấp hơn 10-30% so với trung bình nhiều năm.

Mùa đông năm nay có thể đến sớm hơn mọi năm

Nửa cuối tháng 9, dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hoạt động mạnh, 1-2 xoáy thuận nhiệt đới xuất hiện trên biển Đông trong thời gian này gây mưa lớn trên diện rộng cho khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên.

Trên cả nước, nhiệt độ trung bình trong tháng 9 cao hơn so với cùng kỳ các năm từ 0.5-1 độ C. Đến các tháng 11,12 nhiệt độ toàn quốc sẽ thấp hơn cùng kỳ 0.5-1 độ C. Đây có thể là những dấu hiệu cho thấy các đợt lạnh tại miền Bắc sẽ diễn ra khắc nghiệt hơn so với mùa đông năm ngoái.

Các chuyên gia cũng cảnh báo, từ giờ đến cuối năm trên biển Đông có thể sẽ xuất hiện thêm 7-9 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Trong đó có một nửa là sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của nước ta, chủ yếu là ở vùng Trung Bộ và Nam Bộ.

Người dân miền Trung cần đề phòng các đợt mưa lớn dồn dập và kéo dài vào các tháng 10, 11. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa trái mùa cũng có thể xảy ra vào mùa khô.

Lũ trên sông Mekong cũng đến muộn hơn so với nhiều năm rơi vào khoảng thời gian từ tháng 8 - 10 với lưu lượng dòng chảy thấp hơn 10-30 % so với những năm trước.

Cuối tháng 9, lỹ ở đầu nguồn trên sông Cửu Long có thể lên mức báo động 1. Mặc dù khả năng xuất hiện lũ lớn là không nhiều nhưng nguy cơ lũ lên nhanh hơn bình thường có thể gây tác động không nhỏ đến khu vực Đồng Bằng sông Cửu Long.

Your browser does not support HTML5 video.

Mùa đông năm nay đến sớm và rét kỷ lục

Theo Phương Hoa/SKCĐ