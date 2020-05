Bao giờ hết mùa hè nắng nóng 2020?

Mùa hè 2020 kéo dài bao lâu? Từ giờ cho đến tháng 10/2020, nhiệt độ nắng nóng sẽ tiếp tục diễn ra và có nhiều biến đổi khó lường. Chính vì thế người dân cần chủ động phòng chống, giảm thiểu nguy cơ nguy hiểm do nắng nóng gây ra.

Your browser does not support HTML5 video.

Nhiệt độ ngoài đường tại Hà Nội lên tới 55 độ C trong đợt nắng nóng kỷ lục ở miền Bắc