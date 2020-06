8 người ngất xỉu khi ăn lẩu trong phòng điều hòa kín, nguyên nhân do sai lầm nhiều người mắc

Mùa hè này nếu muốn thưởng thức món lẩu bốc khói nghi ngút thì không thể không bật điều hòa. Nhưng đóng cửa bật điều hòa lại vô cùng nguy hiểm mà nhiều người không hay biết.

Vì sao 8 người ăn lẩu trong phòng điều hòa ngất xỉu



Mới đây, nhiều phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin về nhóm 8 người bạn cùng nhau ăn lẩu trong phòng kín tại một nhà hàng tại Chu Hải. Bữa tiệc chưa tàn mà cả 8 người đều ngất xỉu phải đi cấp cứu.



May mắn được đưa tới May mắn được đưa tới Bệnh viện kịp thời nên cả 8 người đã tỉnh lại và không gặp vấn đề Sức Khỏe nào nghiêm trọng.

Kết quả điều tra nguyên nhân sự việc do thành phố Chu Hải và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc tiến hành khẳng định 8 người bị ngất xỉu do ngộ độc khí carbon monoxide (CO).



Hiện tượng ngộ độc khí CO tưởng chừng chỉ xảy ra vào mùa đông khi mọi người đóng kín cửa để đốt lửa sưởi ấm thì cũng có thể xảy ra vào mùa hè. Trong trường hợp này, cả 8 người ăn lẩu trong phòng điều hòa kín, không một cánh cửa nào được mở, quạt thông gió cũng tắt. Khi không có sự lưu thông không khí, nồng độ khí oxy giảm dần trong khi nồng độ khí CO2 và CO thải ra ngày càng tăng do quá trình hít thở của con người và do nồi lẩu thải ra vượt quá tiêu chuẩn cho phép và dẫn đến ngộ độc.

Đóng kín cửa bật điều hòa nguy hiểm như thế nào?



Ai cũng biết khi bật điều hòa phải đóng kín các cửa để tránh khí mát thoát ra ngoài làm tiêu hao điện năng. Tuy nhiên, nếu đóng kín mọi cánh cửa trong thời gian dài và không có lỗ thông gió sẽ cực kỳ nguy hiểm cho người bên trong.



Theo các chuyên gia, không khí trong các phòng điều hòa đóng kín thường độc hại hơn gấp từ 2-5 lần so với không khí ngoài trời. Do không được trao đổi không khí với bên ngoài nên trong phòng dù mát nhưng chứa nhiều vi khuẩn, bụi bẩn. Đó là nguyên nhân gây bí bách, khó thở khi chúng ta ở trong phòng quá lâu.



Mặt khác, việc nấu ăn trong phòng kín cửa là đặc biệt nguy hiểm. Khi bạn sử dụng nhiên liệu như khí hóa lỏng (cồn khô) và các nhiên liệu khác (than, gỗ, khí tự nhiên...) sẽ tiêu hao oxy và thải ra khí carbon monoxide ra môi trường gây ngộ độc.

Do đó, các chuyên gia khuyến cáo, dù bật điều hòa nhưng cứ 15-30 phút thì nên mở cửa phòng một lần để căn phòng được “thở”, thay không khí mới bên trong.



Khi sử dụng gas hoặc than hóa lỏng để nấu ăn, không nên đóng kín hoàn toàn cửa và cửa sổ, nên để mở hé để thông gió, ngay cả khi bạn có bật điều hòa. Nên thường xuyên kiểm tra và làm sạch đường dẫn khói ra ngoài. Nhớ mở cửa sổ để thông gió trong phòng tắm.



Với các nhà hàng sử dụng lửa than hoặc khí hóa lỏng phải luôn mở cửa và cửa sổ để giữ cho không khí trong phòng được thông thoáng. Khi ăn lẩu, hãy lưu ý chọn một nhà hàng có hệ thống thông gió tốt.

