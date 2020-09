Mưa lớn kéo dài, một phụ nữ bị nước cuốn xuống mương mất tích vẫn chưa tìm thấy

Theo thông tin điều tra ban đầu, vào khoảng 17h chiều hôm nay, một trận mưa lớn đã diễn ra trên địa bàn huyện Thống Nhất khiến địa phương này bị ngập nặng. Lúc này bà Trần Thị Mừng, 52 tuổi đang đi bộ về nhà ở tuyến đường liên ấp thuộc xã Gia Tân 1 thì bất ngờ bị trượt chân xuống mương, dòng nước chảy xiết khiến nạn nhân bị nước cuốn và mất tích.

Người dân gần đó cho biết, vào thời điểm xảy ra sự việc trời đang mưa lớn, đường ngập sâu nên vắng người qua lại. Trước khi bà Mừng bị rơi xuống mương, nơi này từng có một học sinh 8 tuổi rơi xuống khi đang trên đường đi học về, may mắn là em học sinh này đã được người dân cứu kịp thời.

Tại hiện trường, con mương mà các nạn nhân bị rơi xuống này không có nắp đậy, có chiều ngang khoảng 0,5m, sâu 1m.

Hiện trường nơi bà Mừng bị mất tích

Đến khoảng 20h tối ngày 21/9, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành tìm kiếm nạn nhân mất tích dọc theo con mương thuộc các xã Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Kiệm và Quang Trung của huyện Thống Nhất nhưng vẫn chưa thấy tung tích của mà Mừng.

Theo ghi nhận, trận mưa lớn này đã làm cho một số đoạn đường tại huyện Thống Nhất bị ngập sâu tới 50cm, nhiều ô tô xe máy bị chết máy gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Theo Phương Hoa/SKCĐ