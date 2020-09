Mưa lớn khi đang gặt lúa, 3 người bị sét đánh thương vong

Người thân bàng hoàng trước vụ việc vừa xảy ra



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h50 ngày 22/9, em Y L. (SN 2006, trú tại buôn Kna B, xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar), anh Y S. (SN 1988, dượng của Y L.) và anh Y T. (SN 1980, cậu của Y S.) đang gặt lúa ngoài đồng thì trời xuất hiện mưa lớn bất ngờ kèm theo sấm sét.

Tuy nhiên, 3 nạn nhân chưa kịp chạy đi đã không may bị sét đánh trúng khi đang ôm lúa dẫn đến bất tỉnh và bỏng nặng. Được biết, cả 3 nạn nhân đều trú tại buôn Huk A, xã Cư M’gar.

Nạn nhân duy nhất sống sót dù chỉ số sinh tồn bình thường, tuy nhiên do chấn động não nên còn hoản loạn.

