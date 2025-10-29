Mưa lớn ở Huế ghi nhận kỷ lục

Lượng mưa trong 24 giờ tại một số khu vực ở thành phố Huế đã lập kỷ lục cao nhất lịch sử Việt Nam, thậm chí có thời điểm đứng thứ hai thế giới, gây ngập lụt diện rộng và thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Lượng mưa đặc biệt lớn được ghi nhận tại Khe Tre đạt gần 1.205mm, Bạch Mã gần 1.740mm trong ngày 27/10, vượt mức lịch sử từng ghi nhận tại Việt Nam là gần 1.086mm. Theo báo , Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, lượng mưa trong 24 giờ tại Huế lập kỷ lục cao nhất lịch sử Việt Nam, có thời điểm đứng thứ nhì thế giới. Tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Huế chiều tối 28/10, ông Hiệp nhấn mạnh mưa lớn kéo dài đã được dự báo trước nhưng diễn biến thay đổi về thời gian và quy mô giữa các đợt.

VnExpress cho biết lượng mưa một ngày tại đỉnh Bạch Mã (từ 19h ngày 26 đến 19h ngày 27/10) đạt 1.739mm, lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam và lớn thứ hai thế giới, chỉ sau lượng mưa 1.825mm tại một trạm quan trắc của Pháp ở Ấn Độ Dương vào tháng 1/1966.

Từ ngày 22 đến 28/10, miền Trung chịu tác động tổ hợp thiên tai gồm không khí lạnh tăng cường, vùng áp thấp ven bờ Huế - Đà Nẵng suy yếu từ bão Fengshen, dải hội tụ nhiệt đới, nhiễu động gió đông kết hợp địa hình chắn gió. Tổng lượng mưa từ ngày 22/10 đến 4h ngày 29/10 tại Huế phổ biến 450-900mm, với đỉnh Bạch Mã tích lũy 3.393mm.

Mưa lớn gây ngập lụt diện rộng. Ảnh: VnExpress

Mưa lớn khiến mực nước sông Hương và sông Bồ dâng cao, gây ngập lụt nghiêm trọng. Báo dẫn lời ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND thành phố Huế, cho biết ngập diện rộng tại 32 xã, phường với mức nước 1-2m, hơn 44.500 ngôi nhà bị ảnh hưởng, nhiều tuyến đường nội đô bị chia cắt, giao thông tê liệt trong hai ngày cao điểm 27 và 28/10.

Theo VnExpress, 32/40 xã, phường ở Huế và 29/94 xã, phường ở Đà Nẵng bị ngập từ ngày 26/10, mức ngập phổ biến 1-2m, một số nơi như Nông Sơn lên tới 4m. Lũ sông Bồ tại Phú Ốc cao hơn lũ lịch sử năm 2020 là 0,01m, trong khi sông Hương tại Kim Long thấp hơn đỉnh lũ năm 1999 là 0,76m.

Mưa lớn gây nhiều thiệt hại. Ảnh: Dân Trí

Trong công tác ứng phó, hệ thống hồ chứa đã phát huy hiệu quả. dẫn lời Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, việc vận hành liên hồ chứa giúp cắt giảm khoảng 700 triệu m3 nước về hạ du, riêng hồ Tả Trạch cắt gần 350 triệu m3, giảm đỉnh lũ trên sông Hương 0,5m và sông Bồ 0,3m. Các hồ thủy điện và thủy lợi góp phần giảm đỉnh lũ 0,2-0,3m so với kịch bản xấu nhất. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ đến thị sát chiều tối 28/10, biểu dương công tác vận hành hồ chứa, dự báo kịp thời và sự chủ động của chính quyền, người dân, giúp hạn chế thiệt hại so với đợt lũ 2020.

Đến sáng 29/10, mực nước sông Hương giảm nhưng vẫn trên báo động 3 hơn 0,37m; sông Bồ cao hơn báo động 3 là 0,05m. Cơ quan chức năng cảnh báo không chủ quan, khẩn trương dọn dẹp vệ sinh khi nước rút. Thứ trưởng Hiệp lưu ý khu vực miền núi Huế và Đà Nẵng có nguy cơ sạt lở cao do đất "no nước", cần kiên quyết di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, duy trì thông tin liên lạc.

Dự báo, miền Trung có thể đón đợt mưa lớn khác từ 30-31/10, lũ kéo dài sau ngày 31/10. Trước đó, dự báo chia hai đợt mưa từ 22-27/10 với tổng lượng tại Huế, Đà Nẵng trên 900mm. Chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ, đảm bảo an toàn cho người dân trong bối cảnh thiên tai phức tạp.