Ảnh: Người dân Hà Nội lội nước, xách dép khi ra đường

Sáng nay, Hà Nội vừa diễn ra một cơn mưa lớn khiến một số tuyến đường tại Hà Nội xảy ra ngập úng cục bộ, như Nguyễn Thái Học, Hùng Vương, Trần Hưng Đạo... Nhiều người dân đang tham gia giao thông đã phải dừng xe, không dám đi qua vì sợ chết máy.

Nhiều người phải lội nước đi làm

Cơn mưa lớn kéo dài liên tục từ sáng sớm đến khoảng 8h30 phút khiến hệ thống thoát nước bị tắc nghẹt. ''Đường này hiếm khi xảy ra ngập lắm, chắc do cơn mưa sáng nay quá lớn, các cống không kịp thoát nước'', ông Lê Văn Hà, người dân sinh sống trên đường Nguyễn Thái Học cho hay.

Tình trạng ngập lụt gây ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của nhiều người

Nhiều đoạn ngập sâu trên đường Nguyễn Thái Học khiến xe cộ không thể đi qua gây nên tình trạng ùn tắc kéo dài. Có nhiều người liều mình đi qua đoạn ngập khiến phương tiện lưu thông bị chết máy.

Thanh niên vẫn cố gắng vượt qua nước lớn

Rác thải sinh hoạt mắc kẹt trong cống thoát nước cũng là một nguyên nhân khiến tình trạng ngập úng liên tục xảy ra. Người dân đã phải khơi thông cống rãnh để nước rút nhanh hơn.

Nhiều xe bị chết máy

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (22.8), ở khu vực Đông Bắc, các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông (phổ biến 20-50mm/24 giờ, có nơi trên 80mm/24 giờ); khu vực Việt Bắc, Tây Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (phổ biến 40-80mm/24 giờ, riêng Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái có nơi trên 100mm/24 giờ).

Tình trạng ngập lụt ở Hà Nội sáng nay

Khi tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông đã có mặt để điều phối và phân luồng. Ghi nhận đến khoảng 9h, tình trạng ngập úng đã được khắc phục, giao thông được di chuyển chậm.

Cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng

Cảnh báo đợt mưa này có khả năng gây sẽ ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành từ 0,2m đến 0,4m; đặc biệt tại các quận như:

Quận Hai Bà Trưng: Mạc Thị Bưởi, Vân Hồ…



Quận Tây Hồ: Thụy Khuê, Trích Sài…



Quận Đống Đa: Phố Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Thái Hà, Láng, Nguyễn Khuyến, Trần Quý Cáp…



Quận Hoàn Kiếm: Phố Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt, Phùng Hưng, Nguyễn Hữu Huân, Đường Thành - Bát Đàn…



Quận Ba Đình: Phố Đội Cấn, Trấn Vũ, Chu Văn An, Ngọc Hà - Lê Hồng Phong, Điện Biên Phủ- Nguyễn Tri Phương...



Quận Cầu Giấy: Phố Hoa Bằng, Nguyễn Khang, Nghĩa Đô, Tô Hiệu, Trần Bình, khu vực Nghĩa Đô…

Quận Thanh Xuân: Phố Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Vương Thừa Vũ, …



Quận Bắc Từ Liêm: Phố Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế …



Quận Long Biên: Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm…

Your browser does not support HTML5 video.

Toàn cảnh ngập lụt tại Hà Nội

Theo Phương Hoa/SKCĐ