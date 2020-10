Mưa lớn tại Gia Lai và Đắk Lắk, nước dâng cao tràn đập khiến 3 người bị lũ cuối trôi mất tích

Sáng 7/10, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn tiếp tục huy động nhân lực để tìm kiếm các nạn nhân bị nước lũ cuối trôi mất tích.

Theo thông tin được biết, vào đêm qua 6/10, anh Quốc Đình Huy (26 tuổi, quê ở Đắk Lắk) có lái xe máy chở anh Phạm Thành Luân (27 tuổi) đi qua địa bàn xã Ia Lốp, huyện Ea Súp.

Tuy nhiên khi đến cổng số 2 ở thôn Đoàn, nước lũ dân cao khiến xe bị chết máy, cả hai không kịp chạy nên đã bị nước lũ cuốn trôi mất tích. Anh Huy may mắn bơi được vào bờ còn anh Luân mất tích vẫn chưa được tìm thấy.

Lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm trong đêm nhưng vẫn không có kết quả

Cũng trong đêm qua, tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai xảy ra một cơn mưa lớn khiến nước lũ chảy mạnh, tràn qua đập tại khu vực quản lý của Công ty Bình Dương thuộc Binh đoàn 15.

Trong khoảng thời gian đó, ông Nguyễn Văn Trường (37 tuổi, ngụ tại xã Ia Púch, huyện Chư Prông) cùng con trai mình (7 tuổi) khi đi ngang qua đập tràn để về nhà thì bị nước cuốn trôi mất tích.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã cử lực lượng tìm kiếm cứu nạn nhưng vẫn chưa thấy có kết quả gì.

