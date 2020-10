Mưa lũ chưa dứt, miền Trung lại hứng chịu thêm một đợt áp thấp nhiệt đới đang di chuyển về đất liền

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa tin, vào 1h sáng nay ngày 10/10, một vùng áp thấp trên Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây khoảng 230km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Trong khoảng 24 giờ tiếp theo, dự báo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 1h sáng ngày 11/10, tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển Bình Định - Khánh Hòa khoảng 350km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 7 giật cấp 9.

Hình ảnh áp thấp nhiệt đới đang di chuyển về phía miền Trung nước ra

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh nên khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, 7 giật cấp 8. Khu vực giữ biển Đông có gió mạnh cấp 5, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Sóng biển cao từ 2-3.5m, biển động mạnh.

Trong khoảng 24-48h tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và có khả năng mạnh lên. Dự báo miền Trung sẽ đón thêm một đợt mưa lớn trên diện rộng vào ngày 11/10.

Trên đất liền, miền Trung tiếp tục chịu ảnh hưởng của mưa lớn , trong đó các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa ghi được là từ 100-150mm, có nơi trên 300mm. Các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bình Đình, Phú Yên cũng có mưa to với tổng lượng mưa ghi nhận được là khoảng 100mm.

Tình hình mưa lũ ở miền Trung vẫn đang diễn biến phức tạp

Trên các sông ở miền Trung đều có nước lũ dân cao. Cụ thể, trên sông Bồ tại Phú Ốc vào 23h đêm qua đa đạt 5.24m, trên Báo động 3 là 0.74m. Đây là đỉnh lũ kỷ lục trong lịch sử, vượt qua cả mốc kỷ lục năm 1999 là 0.06m.

Lũ trên sông Ngàn Sâu ở Hà Tĩnh, sông Kiến Giang ở Quảng Bình, sông Thạch Hãn ở Quảng Trị và các sông ở Thừa Thiên Huế đã ó dấu hiệu giảm xuống, tuy nhiên nó vẫn ở mức báo động cao.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cảnh báo, tình trạng ngập lụt ở vùng trũng, sạt lở đất ở vùng cao đang diễn biến hết sức phức tạp tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Nước lũ trên các sông vẫn sẽ tiếp tục tăng cao làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

Your browser does not support HTML5 video.

Tình hình mưa lũ ở miền Trung

Theo Phương Hoa/SKCĐ