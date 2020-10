Mưa lũ hoành hành các tỉnh miền Trung khiến 32 người chết, mất tích, gần 110.000 ngôi nhà bị hư hỏng

Sáng 12/10, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã thống kê những thiệt hại do mưa lũ gây ra ở các tỉnh miền Trung. Theo đó số người chết do mưa lũ là 18 người, trong đó có 6 người ở Quảng Trị, 3 người ở Thừa Thiên Huế, 3 người Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Quảng Bình mỗi địa phương 1 người.

Ngoài ra hiện nay vẫn còn 14 người vẫn mất tích do lũ cuốn trôi chưa được tìm thấy. Trong đó 6 người ở Quảng Trị, 3 người ở Đà Nẵng, 2 người ở Quảng Nam, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Gia Lai mỗi địa phương 1 người.

Miền trung 'ngập trắng' do mưa lũ kéo dài

Bên cạnh những thiệt hại về người, mưa lũ cũng làm cho gần 110.000 ngôi nhà bị ngập úng, hư hỏng nặng. Gần 110 điểm giao thông ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi;... bị sạt lở làm ảnh hưởng đến đi lại của người dân.

Hiện ngành giao thông đã lập ra rào chắn và tổ chức để khắc phục sự cố. Tính đến thời điểm hiện tại, tình trạng ngập lụt sạt lở đất còn gây ách tắc ở một số vị trí trên các tuyến giao thông chính như: Quốc lộ 1A, 49A, 49B (Thừa Thiên -Huế); đường hồ Chí Minh nhánh Tây, Quốc lộ 9 (Quảng Trị), Quốc lộ 15 (Quảng Bình).

Chưa dừng lại ở đó, tình trạng mưa lũ triền miên ở miền Trung khiến cho gần 600ha lúa mùa, 3.900 ha hoa màu bị ngập úng, 2.150 ha thủy sản bị nước cuốn trôi.

Cũng theo ban chỉ đạo Trung ương, tính đến chiều tối qua 11/10, đã có 17 tàu với 106 thuyền viên bị nạn. Trong đó có 11 tàu bị chìm, 6 tàu gặp sự cố, 99 người được cứu hộ an toàn, 3 người chết và 4 người bị mất tích.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm người bị mất tích. Trong đó có 1 người của tàu Vietship 12, 1 người tàu cá ĐNa 90988 TS/2 (Đà Nẵng), 2 người tàu cá QNa 90949 TS (Quảng Nam).

Nhiều khu vực ở Quảng Bình nước lũ ngập tới nóc nhà

Tại khu vực miền Trung hiện nay đã có 10 hồ xả lũ. Tuy nhiên cơ quan dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia vừa có thông báo từ ngày 12-13/10 ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến tại các tỉnh đó là:

Các tỉnh từ Quảng Trị, Thừa Thiên Huế từ 200-400mm, có nơi trên 500mm



Các tỉnh Quảng Bình, Đà Nẵng từ 100-200mm.



Các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi khoảng từ 80-150mm.

Tình trạng ngập lụt vẫn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Do đó, các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã có báo cáo đề xuất về nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp hàng dự trữ Quốc Gia.

Trong đó các địa phương đề nghị hỗ trợ có 4.000 tấn gạo (Thừa Thiên -Huế 1.000 tấn; Quảng Bình 3.000 tấn); 10.000 thùng mỳ tôm, 2 tấn lương khô (Thừa Thiên- Huế); 110 tấn giống ngô, rau các loại (Quảng Bình); các loại thuốc, hóa chất khử trùng và trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn.

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời các gia đình có người chết ; hỗ trợ lương thực, thực phẩm, vệ sinh môi trường, nhà ở, nước sạch cho người dân bị thiệt hại; khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, phục hồi sản xuất.

Các địa phương lưu ý tiếp tục rà soát, đánh giá thiệt hại do mưa lũ và nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định hỗ trợ.





Bão số 7 đang hình thành trên biển Đông

Theo Phương Hoa/SKCĐ