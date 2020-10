Cập nhật: Mưa lũ lịch sử ở miền Trung làm 124 người chết và mất tích, nước lũ vẫn tiếp tục dâng cao

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa tin, trong vòng 6 giờ qua từ 19h ngày 18/10 đến 1h 00 ngày 19/10, ở khu vực các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 50-150mm. Ở một số nơi lượng mưa cao hơn như: Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) 285.8mm, Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) 248.6mm, Vạn Trạch (Quảng Bình) 282.6mm, Trường Xuân (Quảng Bình) 225m.

Mưa lũ ở miền Trung vẫn còn diễn biến rất phức tạp

Các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam sẽ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến trong khoảng 20-50mm. Một số nơi mưa lớn như Chợ Tràng (Nghệ An) 56.8mm, Hòa Bắc (Đà Nẵng) 97.5mm, Thuận An (Thừa Thiên Huế) 91mm...

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Bộ nên từ nay đến 21/10 ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to, từ 300-500mm, có nơi trên 600mm. Cụ thể: ở Nghệ An 100-200mm, riêng phía Nam có nơi trên 250mm; ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế từ 150-250mm, có nơi trên 300mm; ở Quảng Nam-Quảng Ngãi từ 50-100mm, có nơi trên 100mm.

Nhà cửa bị ngập sâu, nhiều hộ dân phải di dời

Trong khi đó, báo cáo nhanh của Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho thấy, tính đến 6h sáng nay, 19/10, tại các tỉnh Hà Tĩnh - Thừa Thiên Huế đã sơ tán 37.490 hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm của bão lũ.

Cụ thể, mưa lũ ở miền Trung đã khiến tỉnh Hà Tĩnh sơ tán 7.183 hộ/20.761 người; tỉnh Quảng Bình sơ tán 7.148 hộ/28.592 người; tỉnh Quảng Trị sơ tán 11.084 hộ/34.737 người và tỉnh Thừa Thiên Huế sơ tán 12.075 hộ/37.190 người. Ngoài ra, hiện vẫn còn 121.694 hộ dân tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị bị ngập.

Your browser does not support HTML5 video.

Mưa lũ ở miền Trung

Theo Phương Hoa/SKCĐ