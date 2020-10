Mưa lũ khiến Nghệ An thiệt hại nặng nề: 5 người chết và mất tích, chục nghìn ngôi nhà bị nhấn chìm

Do ảnh hưởng của không khí lạnh cùng hoàn lưu bão số 9, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa lớn từ ngày 29/10 đến 31/10. Bên cạnh đó, việc nhiều thủy điện đồng loạt xả lũ khiến nhiều địa phương bị ngập chìm trong nước.

Theo như báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn Nghệ An, tính đến sáng 31/10 mưa lũ đã khiến 29 xóm bị cô lập, 22 xóm bị chia cắt, 117 xóm bị ngập lụt và hơn 12.600 nhà dân bị ngập lụt. Ngoài ra, gần 3.000 hộ dân phải di dời do ngập lụt và sạt lở đất.

Mưa lũ cùng sạt lở khiến một nhà dân sập đổ, 74 căn nhà bị hỏng và 820 nhà bị ảnh hưởng. Chưa dừng lại ở đó, nước lũ còn nhấn chìm hơn 835 ha lúa và 9.150 ha rau màu các loại cùng 5.000 ha ngô.

Hàng loạt tuyến đường bị chia cắt, sạt lở nghiêm trọng. Đặc biệt, quốc lộ 46 (đoạn qua rú Nguộc, huyện Thanh Chương) bị sạt lở khiến hàng ngàn khối đất đá vùi lấp, gây ùn tắc kéo dài.

Không chỉ thiệt hại về của, mưa lũ Nghệ An còn khiến 5 người chết và mất tích. Danh tính 2 người tử vong được xác định là em Nguyễn Trọng H. (SN 2005, trú xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn) và em Vy Bảo T. (SN 2007, trú xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn).

Theo thông tin từ lãnh đạo xã, khi cùng bạn đi bắt cá ở ruộng gần nhà, em T. chẳng may bị sẩy chân xuống đuối nước tử vong. Còn em H. phụ cha mẹ lùa vịt về nhà thì bị lũ cuốn trôi, sau đó đã tìm thấy thi thể.



Danh tính 3 người mất tích là em Phạm Văn P. (SN 2003, trú xóm 7, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn), anh Trần Côn Thế (SN 1995, trú xã Thanh An, huyện Thanh Chương) và anh Nguyễn Văn Quảng (SN 1996, trú xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn).

