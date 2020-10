Mưa lũ ở miền Trung khiến 48 người chết và mất tích, các tỉnh khẩn trương cấm biển chống bão

Theo báo cáo từ Văn phòng thường Trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, tính đến ngày 13/10, miền Trung đã có tổng cộng 48 người chết và mất tích do mưa lũ, chưa kể đến các nạn nhân trong vụ sạt lở đất tại Thủy điện Rào Trăng 3 do địa phương vẫn còn trong quá trình xác minh.

Cụ thể trong tổng số 36 người chết có 30 người bị lũ cuốn trôi, 3 thuyền viên gặp nạn trên biển, 3 người bị điện giật do dọn dẹp sau mưa lũ. Còn trong số 12 người mất tích có 8 người bị lũ cuốn trôi, 4 thuyền viên mất tích trên biển.

Tính đến 23h ngày 13/10, số người chết cho bão lũ tăng lên 36, còn 12 người mất tích

Quảng Trị là địa phương chịu nhiều thiệt hại nặng nề nhất do mưa lũ gây ra với 10 người chết, 5 người mất tích. Tiếp theo là Quảng Nam với 9 người chết và 2 người mất tích. Thừa Thiên Huế có 6 người chết và 3 người mất tích. Đà Nẵng có 3 người chết và 1 người mất tích. Quảng Bình, Kon Tum, Đắk Lắk, Lâm Đồng mỗi địa phương đều có 1 người chết.

Mưa lũ chưa dứt thì bão số 7 đã sắp cập bờ, dự kiến trong trưa chiều nay sẽ đổ bộ vào các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trước tình hình trên, 7 tỉnh trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão lũ đã tiến hành cấm biển. Cụ thể, tỉnh Quảng Ninh đã phát thông báo cấm biển từ 11h ngày 13/10, Hải Phòng từ 18h ngày 13/10, Thái Bình từ 5h ngày 14/10, Nghệ An từ 15h ngày 13/10. Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa cũng đồng loạt cấm biển vào lúc 19h ngày 13/10.

Hiện tại, để chuẩn bị cho công tác phòng chống bão số 7 , Hải Phòng đã tổ chức di dời 90 người dân tại vùng nguy hiểm thuộc đảo Cát Hải đến nơi an toàn. 6 tỉnh ven biển trong vùng chịu ảnh hưởng của bão số 7 cũng đã lên kế hoạch tổ chức di dời người dân ở khu vực ven biển và vùng trũng thấp.



Cụ thể: Thái Bình có 3.019 người, Nam Định có 1.100 người, Ninh Bình có 412 người dân được di chuyển đến nơi an toàn, dự kiến công tác di dời người dân sẽ diễn ra xong trước 12 giờ trưa nay 14/10. Tại miền trung, tỉnh Thanh Hóa đã sơ tán 46.760 người trong phạm vi cách bờ biển 200m; Nghệ An sơ tán 102.112 người.

Theo báo cáo của Bộ đội biên phòng, tính đến 6 giờ ngày 14/10, đã có thông báo hướng dẫn cho 31.096 phương tiện tàu thuyền với 115.607 lao động biết để nhanh chóng di chuyển khỏi vùng nguy hiểm. Cụ thể, có 700 ngư dân đang hoạt động trên biển đang di chuyển về bờ, 45.805 tàu với 200.767 ngư dân đang neo đậu tại các bến.

Thanh Hóa kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú trước bão số 7

Về thiệt hại do mưa lũ vừa qua ở miền trung, tính đến 23 giờ ngày 13/10, có 212 xã phường với 135.329 hộ bị ngập, hiện nước cũng đang rút dần. Có 585 ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng, 135.731 nhà bị ngập. Có 335 điểm trường bị ngập, 27 điểm trường bị hư hại.

Có 137 điểm Quốc lộ, 14.737m đường giao thông địa phương bị sạt lở, hư hỏng tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Có 19 điểm ngập ở Quảng Bình (ba điểm) và Thừa Thiên Huế (16 điểm). Ngành giao thông đã lập rào chắn, trực điều tiết giao thông và tổ chức khắc phục các sự cố. Hiện tình trạng ngập lụt, sạt lở còn gây ách tắc ở một số vị trí trên các tuyến giao thông chính như: Quốc lộ 1A, 49, 49B (Thừa Thiên Huế); đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, Quốc lộ 9 (Quảng Trị); Quốc lộ 9B, Quốc lộ 15 (Quảng Bình). Tuyến đường sắt Hà Nội-Đông Hà chưa thông tuyến. Có 26,3 km bờ biển bị sạt lở.

Trong nông nghiệp, có đến 870 ha lúa, 5.314 ha hoa màu bị ngập, vùi lấp; 3.588 ha thủy sản bị thiệt hại; 332.350 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Các địa phương như Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam đã có báo cáo, đề xuất về nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp hàng dự trữ quốc gia, gồm: 6.500 tấn gạo, 5,5 tấn lương khô, 20.000 thùng mỳ tôm, thuốc men, hóa chất khử trùng và vật tư, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn.

Your browser does not support HTML5 video.

Mưa lũ thiệt hại nặng, 40 người chết và mất tích

Theo Phương Hoa/SKCĐ