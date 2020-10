Mưa lũ ở miền Trung khiến ít nhất 12 người chết và mất tích, gần 90.000 học sinh phải nghỉ học

Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có báo cáo nhanh của các địa phương và cho biết, đến cuối ngày hôm qua 8/10, mưa lũ đã làm 12 người chết và mất tích.

Miền Trung ngập sâu sau những đợt mưa lớn

Hiện các địa phương trong vùng bị ảnh hưởng đã thực hiện phương án di dời tổng cộng 3.250 hộ với 10.994 người dân và tài sản đến nơi an toàn. Trong đó Quảng Trị 2.796 hộ/ 10.141 người, Thừa Thiên Huế 271 hộ/ 780 người, Đà Nẵng 23 hộ/73 người, Quảng Nam : 59 hộ tại các khu vực bị ngập sâu, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất.

Đến nay, đã có 37 xã bị ngập, trong đó, tại Quảng Bình có 25 thôn, bản thuộc 7 xã của các huyện Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy bị chia cắt cục bộ; 50 hộ dân tại xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa bị ngập sâu 0,5m; các Quốc lộ 15, Quốc lộ 12, 9B, 12A bị ngập với độ sâu từ 0,5 - 1m ; tỉnh lộ: 562, 559B bị ngập 1,5 - 2m gây cản trở giao thông.

Tại Quảng Trị, 20 xã, phường bị ngập lụt, chia cắt cục bộ, trong đó có 7 xã của huyện Hướng Hóa, 4 xã của huyện Đakrông, 3 xã của huyện Cam Lộ và 6 phường tại thành phố Đông Hà.

Nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch của miền Trung bị ngập sâu

Tại Thừa Thiên Huế, QL49B đoạn qua huyện Phong Điền bị ngập, chia cắt nhiều đoạn, sâu nhất 0,8 - 1m; nhiều tuyến Tỉnh lộ tại các huyện Phong Điền, Nam Đông, Phú Vang, Phú Lộc ngập sâu 0,2 - 0,5m; các thôn Tam Lanh xã Lâm Đớt và Thôn A Hưa, xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới bị ngập nước, cô lập.

Tại Đà Nẵng, huyện Hòa Vang có 8/11 xã có thôn bị ngập lũ, chủ yếu ở các vùng trũng thấp, dọc các tuyến sông.

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, mưa lũ đã làm 11 người chết và mất tích. Trong đó, có 4 người chết (Đắk Lắk 1, Gia Lai 1, Quảng Trị 1, Quảng Ngãi 1). 7 người mất tích:Quảng Trị 5, Thừa Thiên Huế 1, Gia Lai 1.

Tại Quảng Trị, vào 6h30 ngày 8/10, tàu Vietship TK 12 bị chìm gần khu vực Cửa Việt, Quảng Trị, trên tàu có 5 người, hiện nay 03 người đã được tàu Vietship 01 cứu vớt an toàn, còn 02 người hiện đang trôi dạt trên biển. Tại Thừa Thiên Huế, lúc 13h ngày 7/10, tàu Công Thành 27 bị chìm do sóng lớn, 11/11 thành viên đã được cứu vớt an toàn.





Công tác cứu hộ cứu nạn vẫn được tăng cường tại các địa phương

Tại Công điện chỉ đạo của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Trị cho biết, tình hình mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp, nước sông vẫn tiếp tục dâng cao. Do đó, đề nghị lực lượng chức năng và địa phương tuyệt đối không được chủ quan lơ là, cần chủ động nắm tình hình để vận động người dân chấp hành nghiêm văn bản chỉ đạo của các cấp các ngành để ứng phó kịp thời. Đồng thời tạm dừng các hoạt động không cần thiết để tập trung phòng chống mưa lũ.

Trường học bị ảnh hưởng, gần 90.000 học sinh phải nghỉ học tránh lũ

Các địa phương cần chuẩn bị dự trữ lương thực thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết đề phòng lũ cao kéo dài.Quyết định cho học sinh vùng ngập lũ nghỉ học khi cần thiết để đảm bảo an toàn. Theo đó, tại Quảng Bình, mưa lũ dâng cao đã khiến 268 trường bị ảnh hưởng, 87.000 học sinh phải nghỉ học để tránh lũ.

Mưa lũ gây thiệt hại ở miền Trung

Theo Phương Hoa/SKCĐ