Đã có người chết và bị thương do mưa lũ và sạt lở đất tại Bắc Bộ trong ngày hôm qua

Mưa lũ nhiều ngày tại tỉnh Quảng Ninh khiến cho khu dân cư tại thành phố Hạ Long chìm trong biển nước. Ban Chỉ huy quân sự thành phố này đã lên kế hoạch cho di dời 40 hộ dân tại phường Cao Thắng, Hà Lầm, Hà Khánh.

Cũng tại thành phố Hạ Long, một gia đình ở phường Trần Hưng Đạo đang ngủ trong nhà thì bị một bụi tre lớn từ trên đồi rơi xuống, cộng thêm mưa lớn khiến đất đá sạt lở, gây đổ tường, đè vào giường ngủ khiến 3 người bị thương.

Nhiều địa phương khác tại tỉnh Quảng Ninh cũng xảy ra tình trạng ngập lụt. Hiện các địa phương đã cử người canh gác không cho người và phương tiện qua lại tại những khu vực có đồi núi cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở đất

Nhiều khu vực tại Quảng Ninh chìm trong biển nước

Hôm qua 17/8, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã tạm thời ngừng cung cấp điện cho 3000 hộ dân tại các phường Cao Thắng, Hà Lầm, Hà Khánh, Quang Hanh để đảm bảo an toàn cho người dân. Sau khi nước rút những hộ dân này sẽ được cấp điện trở lại.

Ở Điện Biên, lũ quét khiến cho 14 nhà ở trên địa bàn huyện Nậm Pồ, Tuần Giáo, TP Điện Biên Phủ bị thiệt hại nặng nề, 120 hộ dân tại thị trấn Nậm Nhừ bị chia cắt do nước lũ cuốn trôi. Mưa lũ cũng làm sạt lở 25m đường, cuối trôi 4 phòng học ở huyện Nậm Pồ.

Tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, vào đêm qua 17/8 cũng đã xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng khiến một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là ông P.A.T (SN 1976; ngụ tại bản Rừng Ổi, xã Hồ Thầu) lên lán chòi cách nhà không xa để trông gia súc, gia cầm, vào giữa đêm khi ông đang ngủ thì bất ngờ bị sạt lở đất trên núi khiến ông T. bị hàng ngàn mét khối đất vùi lấp.

Sạt lở đất tại miền núi khiến nhiều người bị thương

Còn tại Hà Nội, trận mưa lớn tại chiều qua 17/8 đã gây ra hiện tượng ngập úng ở một số các tuyến đường tại Quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân, khiến người dân đi lại gặp nhiều khó khăn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, vào hồi 13h ngày 17/8 xuất hiện đợt áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, tâm áp thấp nhiệt đới nằm ngay trên phía Bắc đảo Luzon (Philippines) và có xu hướng mạnh lên thành bão.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua ku vực Bắc Bộ kết hợp với vùng xoáy thấp trên mực 5000m hoạt động mạnh nên dự báo từ 19-23/8 ở Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ xảy ra mưa lớn trên diện rộng.

Bắc và Trung Bộ sẽ đón một đợt mưa lớn đến hết ngày 23/8, tình trạng ngập lụt sẽ còn tiếp diễn trong nhiều ngày tới

Hôm qua 17/8, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy Ban Quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã ban hành Công điện số 08/CD-TWPCTT gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, cùng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các bộ, đề nghị triển khai các biện pháp ứng phó tình hình mưa bão.

