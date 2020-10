Mưa lũ tại miền Trung biến Resort 4 sao ở Huế thành nơi đánh cá lý tưởng, thanh niên rủ nhau bơi lội

Huế là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề từ đợt lũ lụt lịch sử này của miền Trung và ngay cả những khu nghỉ dưỡng hạng sang cũng không ngoại lệ.

Cổng vào của khu nghỉ dưỡng

Mới đây nhất, hình ảnh khu nghỉ dưỡng Sun & Sea trên đường Nguyễn Lữ, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang bị ngập sâu, biến thành nơi đánh cá lý tưởng đã thu hút được sự chú ý của nhiều người.

Khu vực cổng vào ở khu nghỉ dưỡng nước ngập khá sâu nên nhiều người tới đánh cá, bơi lội

Khu vực này nằm trong vùng trũng thấp nên dễ bị ngập nước. Sáng nay 10/10 khu vực cổng vào của resort này nước đã ngập tới cổ, nhiều người dân địa phương đã mang lưới đến đây để đánh cá. Trong khi đó một số thanh thiếu niên nghịch ngợm đã biến nơi đây thành chỗ bơi lội.

Đường Quốc lộ 49 qua thị trấn Thuận An có đoạn ngập rất sâu

Trước đó vào 2 đợt dịch COVID-19, nơi đây đã từng là chỗ tiếp nhận cách ly tập trung đối với những người nghi bị nhiễm bệnh. Hồi tháng 8 vừa qua, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã quy định giá cho những đối tượng đến cách ly mỗi ngày đối với phòng loại 1 là 1,5 triệu đồng/người, 1,8 triệu đồng/2 người; loại 2 có mức giá 1 triệu đồng/người, 1,2 triệu đồng/2 người.

Người dân biến resort thành nơi đánh cá

Theo Phương Hoa/SKCĐ