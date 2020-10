Mưa như trút đúng giờ tan trường, học sinh vô tư nô đùa mặc cho nước ngập tới tận đầu gối

Trong khi miền Trung đang phải gánh chịu những hậu quả nặng nề do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới và khối không khí lạnh thì ở một số địa phương tại khu vực Bắc Bộ cũng chịu ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài.

Tuy nhiên, đối với lứa tuổi 'nhất quỷ nhì ma', mưa cũng là lúc các học sinh được thỏa sức nô đùa. Chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng có kỉ niệm được 1 lần tắm mưa vô lo vô nghĩ. Cộng đồng mạng mới đây được một dịp 'hoài niệm' về tuổi thơ khi loạt ảnh học sinh tại trường THPT Hoa Lư A - Ninh Bình được đăng tải trên mạng xã hội

Học sinh Ninh Bình nô đùa dưới mưa lớn trong giờ tan trường

Theo đó, mưa to và nặng hạt diễn ra trong thời gian dài đã khiến sân trường THPT Hoa Lư A ngập trong nước. Các hình ảnh đăng tải cho thấy nước mưa đã ngập tới tận đầu gối của các học sinh, nhưng điều này không những không làm chùn bước các cô cậu học trò vì không thể về nhà mà khiến các em không ngừng làm ra đủ trò nô đùa dưới trời mưa nặng hạt.

Đáng chú ý, không chỉ nam sinh mà các nữ sinh thường ngày duyên dáng cũng hết mình và cực lăn xả với những trò vui do các học sinh nghĩ ra như rượt bắt hay kéo co. Có lẽ, ở thời điểm tan trường, vì không thể về nhà do ngập nước khắp nơi nên các học sinh đã nghĩ ra điều này để giải khuây.

Tuy vậy, những hình ảnh này vẫn nhận về những góp ý từ cư dân mạng. Theo đó, một số người cho rằng với thời tiết nguy hiểm, mưa kèm gió lớn, lượng mưa đo được rất cao thế nên để nhiều học trò cùng tham gia hoạt động không có sự giám sát của thầy cô lại tiềm ẩn những nguy cơ về an toàn. Chưa kể, các bạn sau khi tắm dưới trận mưa quá lớn như những ngày vừa qua cũng có thể không đảm bảo Sức Khỏe tốt nhất để đến trường trong những ngày tiếp theo vì đây là một trong những nguyên nhân gây cảm lạnh, bệnh liên quan tới phổi,...

Dẫu biết, tuổi học trò luôn chứa đựng những ký ức thật đẹp bằng những trò nghịch ngợm bên bạn bè, và những buổi tắm mưa luôn là điều tạo nên tuổi thơ của mỗi người nhưng trước những trước thời tiết xấu, mỗi học sinh đều nên cảnh giác và lưu ý về vấn đề an toàn để tránh xảy ra các tình huống đáng tiếc.

Theo Thùy Dương/SKCĐ