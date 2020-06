TP HCM: Mưa như trút nước kèm giông lốc, cây ngã đè chết 1 người đi đường

Khoảng 14 giờ chiều nay (13/6), TP.HCM xảy ra mưa giông diện rộng gây hậu quả nặng nề. Nhiều cây xanh gãy đổ khiến một người chết nhiều người bị thương.

Ông Đỗ Hoàng Anh, chủ tịch UBND phường 15, quận 10 xác nhận, khoảng 18h30, một cây xanh tại vỉa hè thuộc phường 15 đã ngã ra đường Tô Hiến Thành bị đổ sau cơn mưa lớn. Cây đổ đè trúng một người đàn ông phường 13 khiến người này chết tại chỗ. Sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Cây đè chết người tại quận 10 TP.HCM



Cũng trong cơn mưa giông, nhiều nhánh cây có đường kính lớn của một cây xanh trên Đường 3/2 ở quận 10 bất ngờ gãy đổ xuống đường, đè trúng hai thanh niên đi xe máy khiến cả hai bị thương, trong đó một người bị gãy tay.



Tại hiện trường, nhánh cây đổ có đường kính khoảng 20cm dài hơn 4m có dấu hiệu mục rỗng nằm chắn ngang đường sau đó được người dân kéo lên vỉa hè để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông qua.



Nhánh cây mục rỗng rơi trúng hai thanh niên đi xe máy

Khoảng 15 giờ, khi cơn mưa đang diễn ra một cây xanh trên đường Lê Duẩn, quận 1 cũng bị gãy một nhánh lớn, rơi xuống đường, may mắn là không rơi trúng người qua đường.

Tại đường Độc Lập, quận Tân Phú, gió lớn quật bật gốc một cây xanh trước số nhà 290. Cây ngã ra đường đè trúng một người đang đi xe máy khiến người này bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Video: Vietnamnet

Cơn mưa kéo dài chiều nay cũng làm hàng loạt tuyến đường ở các quận 2, Thủ Đức, Bình Thạnh, Tân Phú, Gò Vấp... bị ngập sâu trong nước. Đến thời điểm 18h giờ cùng ngày dù mưa đã tạnh nhưng nước vẫn chưa rút hết, khiến người dân tan tầm phải lội nước về nhà.

Mưa gây ngập đường Phan Anh

Nhiều người đi xe máy cố chạy khiến những người khác bị ngã do nước tạo sóng mạnh. Nhiều xe ôtô phải quay đầu để đi đường khác.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, do ảnh hưởng của của bão số 1 trên khu vực Đông Bắc của Biển Đông, khả năng ngày 14/6, Nam Bộ vẫn có mưa giông xảy ra trên diện rộng, rải rác có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, trong cơn dông có nguy cơ kèm theo gió giật mạnh, lốc, sét. Lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 50mm.

Cảnh báo người dân đề phòng ngập úng ở những vùng trũng thấp và ở đô thị; độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

Theo Hà Ly/SKCĐ