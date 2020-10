Vụ đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng BIDV: Mức án đề nghị dành cho các bị cáo

Sáng 26/10 vừa qua, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 12 bị cáo trong vụ đại án gây thiệt hại hơn 1.664 nghìn tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam ( BIDV ).



Dự kiến, phiên tòa xét xử sơ thẩm sẽ diễn ra trong 10 ngày gồm cả thứ 7 và chủ nhật. HĐXX gồm 5 người và do thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa. Bên cạnh đó, 3 kiểm sát viên thuộc Viện KSND TP Hà Nội giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử.



Đến sáng 28/10, phiên tòa xét xử tiếp tục diễn ra. Sau khi các luật sư xét hỏi các bị cáo, chủ tọa tuyên bố phần thẩm vấn kết thúc và chuyển sang phần tranh luận.

Bên đại diện VKS

Trong phần phát biểu quan điểm luận tội dành cho các bị cáo trong vụ BIDV, theo đại diện VKS bị cáo Trần Lục Lang, Đoàn Ánh Sáng, Kiều Đình Hòa và Lê Thị Vân Anh trong vụ này đã vi phạm chính sách cấp tín dụng đối với doanh nghiệp ban hành kèm theo quyết định của HĐQT BIDV, vi phạm Quy chế cho vay đối với khách hàng ban hành kèm theo của BIDV, vi phạm quy định điều kiện vay vốn của BIDV…

Do đó, dựa theo quy định tại khoản 3, điều 179, Bộ luật Hình sự thì việc truy tố các bị cáo là có căn cứ đúng Pháp luật

Bên cạnh đó, các bị cáo gồm Ngô Duy Chính, Nguyễn Xuân Giáp, Phạm Hồng Quang, Đặng Thanh Nam đã vi phạm quy chế cho vay của Tổ chức tín dụng đối với khách hàng quy định về điều kiện vay vốn, những nhu cầu vay vốn không được cho vay, thẩm định và quyết định cho vay, kiểm tra, giám sát vốn vay; vi phạm khoản 3, điều 94 Luật các tổ chức tín dụng quy định về kiểm tra, sử dụng tiền vay.

Các bị cáo tại tòa

Theo đó, tất cả các bị cáo này đều có đủ căn cứ khẳng định phạm tội như đã truy tố. Xét thấy bị cáo Trần Lục Lang có ông ngoại và bác ruột là liệt sỹ, người có công với cách mạng, bị cáo này còn được nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua ngành ngân hàng trong thời gian công tác, 2 lần được Chủ tịch nước Lào tặng huân chương khi được cử sang đây làm việc. Bị cáo Lang cũng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải trong quá trình điều tra nên được VKS đề nghị HĐXX tuyên mức án từ 6 – 7 năm tù.

Ngoài ra, bị báo Đoàn Ánh Sáng có nhiều đóng góp cho ngân hàng, có nhiều thành tích và được tặng nhiều bằng khen, được quốc vương Campuchia tặng huân chương và từng tham gia quân đội, ăn năn hối cải trong quá trình điều tra nên được đề nghị cùng mức án 6 – 7 năm tù.



Mức án cụ thể các bị cáo như sau:



Tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”:



1. Trần Lục Lang: 6 – 7 năm tù

2. Đoàn Ánh Sáng: 6 – 7 năm tù

3. Kiều Đình Hòa: 4 – 5 năm tù

4. Lể Thị Vân Anh: 3 – 4 năm tù

5. Ngô Duy Chính: 7 – 8 năm tù

6. Nguyễn Xuân Giáp: 5 – 6 năm

7. Phạm Hồng Quang: 4 – 5 năm

8. Đặng Thanh Nam: 3 – 4 năm



Tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”:



1. Đoàn Hồng Dũng: 18 – 19 năm tù

2. Trần Anh Quang: 13 – 14 năm tù

3. Đinh Văn Dũng: 12 – 13 năm tù

4. Nguyễn Thị Thanh Sơn: 5 – 6 năm tù



Theo TN/SKCĐ