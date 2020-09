Mức phạt của đôi vợ chồng và bồ nhí trong vụ đánh ghen Lý Nam Đế là bao nhiêu khi công an vào cuộc?

Vụ đánh ghen trên phố Lý Nam Đế ngày 15/9 vừa qua đã gây xôn xao cộng đồng mạng và công an phường Cửa Đông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ) hiện vẫn đang điều tra, làm rõ. Đơn vị này cho hay, sự việc có dấu hiệu vi phạm trật tự công cộng, đánh nhau nên đang điều tra để báo lên cấp quận.

Vị lãnh đạo Công an phường Cửa Đông cho biết, cơ quan điều tra đang trích xuất camera an ninh ở khu vực xảy ra vụ việc để xác minh những người liên quan. Còn thông tin người chồng và cô gái được cho là "tiểu tam" đi ô tô trắng sang trọng thì chưa được kiểm chứng, phải đợi xác minh.

Vụ đánh ghen đã gây náo loạn cả khu phố

Cư dân mạng nghiêng hẳn về phía chị vợ bởi theo tình mà nói người chồng đi ngoại tình là sai lệch về mặt đạo đức. Nhưng với hành vi đánh người, gây náo loạn trên phố, ùn tắc giao thông thì người vợ này có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo quy định của pháp luật thì hành vi gây rối làm mất trật tự công cộng có thể bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng (khoản 3 điều 5).

Vụ việc này xảy ra nơi công cộng, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến sự hoạt động, lưu thông trên đường phố, bởi vậy dù không có đơn thư tố cáo tố giác nhưng qua hình ảnh đăng tải công khai trên mạng xã hội thì cơ quan công an cũng sẽ vào cuộc xác minh làm rõ sự việc để có hình thức xử lý phù hợp với quy định pháp luật.

Về phần người chồng, sai lệch về mặt đạo đức là một phần nhưng đáng chú ý theo như hình ảnh từ trong clip đánh ghen cho thấy người đàn ông này đã đánh cùi chỏ vào mặt vợ mình, đánh đập vợ mình để giải thoát cho cô gái trẻ. Điều này có thể khiến người chồng phải đối diện với án hình sự.

Hành vi gây thương tích cho vợ của người chồng

Bởi vậy trong trường hợp nếu người vợ có đơn trình báo đề nghị xử lý về hành vi cố ý gây thương tích và quá trình xác minh cho thấy người phụ nữ có tỷ lệ thương tích thì dù thương tích dưới 11% nhưng hành vi được xác định là có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đê hèn thì người đàn ông này vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015.

Người thứ ba có thể sẽ "trắng án"

Còn về phần người thứ ba, dưới góc độ pháp luật thì "người thứ ba" chen vào cuộc sống hôn nhân gia đình của người khác là hành vi vi phạm chế độ hôn nhân gia đình một vợ một chồng. Tuy nhiên, nếu chuyện ngoại tình là lén lút, không công khai, không chung sống như vợ chồng thì pháp luật không can thiệp.

