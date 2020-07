Mùng 1 bị sếp mắng có sao không?

Bị sếp mắng đúng ngày mùng 1 liệu có xui xẻo không?

Từ xưa đến nay, ông bà ta luôn quan niệm rằng ngày mùng 1 đầu tháng là ngày vô cùng quan trọng, vì đây là ngày quyết định vận may rủi cho cả tháng đó. Trong những ngày mùng 1, người Việt thường hay kiêng không nói những lời kém may mắn hay tranh cãi nhằm mong muốn có một tháng may mắn và có nhiều niềm vui.

Tuy vậy, dù không mong muốn nhưng việc tranh cãi, bị mắng trong những ngày đầu tháng vẫn có thể xảy ra đối với một số người. Nhiều chị em công sở không ít lần chia sẻ rằng đã không ít lần họ bị cấp trên của mình mắng, phê bình gay gắt trong ngày mùng 1.

Bị mắng là điều mà không ai muốn, đặc biệt là khi phải lắng nghe những lời lẽ có phần gay gắt từ phía cấp trên của mình. Hơn thế nữa, nhiều người còn quan niệm rằng bị mắng trong ngày mùng 1 đầu tháng sẽ mang đến điềm xui, điều không may mắn trong công việc trong suốt cả tháng đó.

Bị sếp mắng vào mùng 1 là điều không mấy may mắn

Bên cạnh đó, bị sếp mắng vào mùng 1 còn ảnh hưởng đến tâm lý và tinh thần làm việc của nhiều người. Khi bị sếp la mắng vào ngày này, nhiều người sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng và không thể tập trung vào làm việc được. Trong khi số khác lại lo lắng vì sợ rằng vận xui sẽ đeo bám hay cả tháng tới sẽ bị sếp chửi. Vô hình chung những điều này sẽ có tác động tiêu cực lên công việc của chúng ta.

Nói tóm lại, theo quan niệm của ông bà ta, việc bị sếp mắng vào đúng ngày mùng 1 đầu tháng được cho là điều không may mắn và là điều nên kiêng kỵ. Tuy nhiên, cũng không vì thế mà những ai bị sếp mắng vào ngày này phải lo lắng. Bởi trên thực tế, chuyện kiêng kỵ trong ngày mùng 1 như kiêng cho vay tiền, kiêng cãi vã,…được lưu truyền trong dân gian đều xuất phát từ quan niệm từ lâu đời của ông bà ta và không phải điều nào cũng hoàn toàn đúng.

Nếu bạn không muốn bị sếp mắng trong ngày mùng 1, hãy chú ý làm việc nghiêm túc, hoàn thành công việc được giao đúng thời hạn. Còn nếu trong trường hợp bạn bị sếp “mắng oan”, đừng ngại ngần giải thích và phân tích rõ ràng với sếp để sếp hiểu rõ hơn. Không nên mất bình tĩnh, tranh luận gay gắt và có những lời lẽ không đúng mực khi bị cấp trên khiển trách.

Còn về những người sử dụng lời nói gay gắt, ác độc để mắng nhiếc, chửi rủa người khác, theo quan điểm nhà Phật, họ có thể tự gây nên nghiệp chướng quả báo cho chính bản thân mình sau này. Chính vì thế, khi nói đến thiếu sót của người khác thì hãy cẩn thận, lựa chọn câu từ để tránh gây ra những thương tổn cho họ và cho cả chính mình.

Nên làm gì để giải xui trong ngày mùng 1?

Bên cạnh những điều cần kiêng kỵ trong ngày mùng 1, chúng ta cũng nên tìm hiểu những cách để tăng may mắn, tài lộc trong tháng.

Theo quan niệm dân gian, vào ngày mùng 1 đầu tháng nên ăn ít nhất một trong các thực phẩm gồm xôi gấc, thịt gà, thịt hươu, tiết canh, canh mướp đắng nhồi thịt và những loại hoa quả có màu sắc tươi sáng. Những món ăn này được cho là giúp xua đi những điềm xấu và cải thiện vận may, tài lộc của gia chủ.

Những màu sắc hợp với các mệnh

Ngoài ra, để tăng may mắn, bạn có thể mang theo các món đồ hợp mệnh, hợp tuổi bên mình trong ngày đầu tháng. Theo phong thủy , nếu bạn thuộc mệnh Kim, hãy mang theo một chút đất, bỏ vào túi hoặc cho vào ví. Điều này được cho là sẽ mang lại lộc cho bạn, giúp tăng thịnh vượng trong cả tháng.

Nếu thuộc mệnh Mộc, bạn nên thay bằng một chút muối hạt để tạo cho mình một lá bùa hộ mệnh, giúp hút vận may không chỉ về mặt tiền bạc mà còn về cả đường tình duyên. Trong khi đó, với những ai mệnh Thủy, đeo thêm vàng, bạc lên người là cách hay để thu hút năng lượng tốt và giúp mọi việc diễn ra thuận lợi không chỉ trong ngày đầu tháng mà còn cả những ngày sau đó.

Những người mệnh Hỏa lại được khuyên mang theo các đồ vật làm bằng gỗ bên mình còn những người mệnh Thổ nên mang theo một chiếc bật lửa hay bao diêm vào ngày đầu tháng. Những vật dụng tưởng chừng như nhỏ bé này lại có thể mang đến cho bạn những niềm vui, sự hưng thịnh và may mắn về công việc, tình duyên trong tháng đó.





Tai họa từ khẩu nghiệp mà ra

Theo Mai Lý/SKCĐ