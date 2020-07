Có nên cúng xôi đỗ đen vào mùng 1?

Theo phong tục từ lâu đời của ông cha ta, vào ngày mùng 1 đầu tháng, người Việt luôn chuẩn bị, sửa soạn mâm cỗ thắp hương thờ cúng thổ công và gia tiên. Đây cũng được xem là một trong những nghi lễ quan trọng, không thể thiếu hàng tháng.

Người Việt ta quan niệm ngày mùng 1 là ngày quan trọng, khởi đầu của một tháng, do đó cần thờ cúng đầy đủ để tâm an và cầu xin may mắn, tài lộc cho gia chủ trong cả tháng. Việc sắp xếp và lựa chọn các món ăn dâng lên vào ngày mùng 1 là vấn đề khiến không ít người đau đầu. Có câu hỏi được đặt ra là: “Vậy mùng 1 cúng bằng xôi đỗ đen có được không?”

Trên thực tế, mỗi gia đình sắp lễ và mua đồ cúng bái sao cho phù hợp với điều kiện tài chính hay thói quen cúng lễ của gia đình. Có những gia đình lựa chọn cúng lễ mặn như rượu, thịt gà luộc, xôi và các món mặn khác. Trong khi đó, nhiều nhà lại chọn cúng hoa quả do không có nhiều thời gian chuẩn bị.

Nhiều người cho rằng cúng xôi đỗ đen mang lại vận xui cho gia chủ

Nói về lễ mặn, theo quan niệm từ xưa của ông bà ta, vào mùng 1 đầu tháng không nên cúng các món ăn như thịt chó, thịt vịt, hay những món tanh như mực, cá mè, trứng vịt lộn, tôm hoặc ốc. Những món ăn này không chỉ được cho là mang lại điềm xấu cho gia chủ mà còn xua đi may mắn của cả tháng sau đó. Chưa hết, nhiều người còn tin rằng nếu cúng những món này vào ngày mùng 1 thì sẽ khiến gia đình lục đục và bất hòa.

Từ đó có thể thấy rằng theo quan niệm của ông cha ta ngày xưa, việc cúng xôi đỗ đen vào ngày mùng 1 không phải là điều cần kiêng kỵ. Và quan niệm không nên cúng xôi đỗ đen vì đỗ đen sẽ mang lại những điềm xấu, điềm gở cho gia chủ được cho là không đúng. Tuy vậy, nếu chưa thực sự yên tâm, gia chủ cũng có thể lựa chọn các món đồ cúng có màu sắc tươi sáng hơn như xôi đỗ xanh, xôi đậu đỏ hay xôi gấc.

Lưu ý khi chuẩn bị đồ cúng cho mùng 1

Dù lựa chọn mâm cúng mùng 1 hay cúng rằm theo kiểu gì (cúng đồ mặn hay trái cây) thì gia chủ cần chuẩn bị đầy đủ những lễ vật cơ bản, không thể thiếu như hương, trầu cau, tiền vàng, nước (không dùng nước lã) và rượu.

Nếu lựa chọn cúng trái cây, gia chủ nên lưu ý tránh thắp hương hoa quả giả, hoa quả đã chín nẫu. Bởi theo quan niệm tín ngưỡng tâm linh của người Việt, những loại quả trên vừa mang tính không tôn trọng thần linh, gia tiên, vừa không có lợi cho phong thủy.

Những điều cần lưu ý khi chuẩn bị đồ cúng mùng 1

Cùng với đó, các đồ dùng, vật dụng để đựng các đồ lễ như bát, đĩa, đũa, thìa, cốc … cần phải sử dụng đồ mới, riêng biệt. Ông bà ta quan niệm rằng đồ thờ cúng cần phải sạch sẽ tối đa, không được uế ạp, do đó không nên dùng những đồ đã dùng chung, sẵn với các việc khác trong gia đình.

Từ quan niệm dân gian về linh hồn và phần âm, người Việt thường thắp theo số lẻ, bởi số lẻ tượng trưng cho phần âm. Gia chủ có thể thắp 1,3,5,7 hoặc 9 nén hương trên mỗi bát hương, tuy nhiên tùy vào không gian thờ cúng của mỗi nhà, các chuyên gia phong thủy khuyên nên thắp 3 nén hương cho bát hương thờ Phật và một nén cho những bát hương còn lại.

