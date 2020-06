Muốn ăn vải không bị nóng trong người thử ngay 4 mẹo nhỏ sau đây

Với hàm lượng đường cao, nên ăn nhiều quả vải có thể gây nóng trong người, nổi mụn nhọt. Tuy nhiên đó là do bạn chưa biết ăn vải đúng cách. Áp dụng một số mẹo nhỏ sau để ăn vải không bị nóng trong người.

Vì sao ăn vải gây nóng trong người?

Vải thiều là một trong những loại trái cây phổ biến vào mùa hè. Một quả vải thiều chứa trên 60% là đường glucoza, ngoài ra còn có protein, chất béo, Vitamin C , A,B, axit xitric...



Vì chứa hàm lượng đường cao mà ăn quá nhiều vải sẽ gây nóng trong người, dễ bị bệnh viêm nhiệt như ngứa, nhiều rôm sảy, mụn nhọt, trằn trọc khó ngủ.



Ăn nhiều quả vải thiều cùng một lúc có thể khiến cơ thể phát nhiệt ngay lập tức, đau rát lưỡi, chảy máu cam, thậm chí là say vải với biểu hiện nôn nao, nổi mề đay, đau bụng, tiêu chảy, khó thở, huyết áp hạ...



Mẹo ăn vải không bị nóng trong người

Nhiều người truyền tai nhau ăn vải bị nóng, phát nhiệt, mụn nhọt, điều này chỉ là do bạn không biết ăn vải đúng cách. Một số mẹo nhỏ sau đây cho bạn ăn vải không bị nóng trong người hay ngộ độc.



Ăn cả lớp màng trắng bên ngoài cơm vải



Mỗi khi ăn vải, mọi người thường có thói quen bóc trần quả vải rồi bỏ vào miệng mà quên mất lớp màng màu trắng bên ngoài. Lớp màng phía trong vỏ vải, bao bọc lấy lớp thịt trắng mọng bên trong có vị hơi chát nhưng lại có tác dụng rất tốt. Bóc quả vải nên giữ lại lớp màng trắng này ăn cùng sẽ thấy hương vị khác và không sinh hỏa.



Ngâm quả vải trong nước muối



Nhiều người lầm tưởng rằng ngâm quả vải nguyên vỏ trong nước muối để làm sạch. Nhưng không hãy bóc trần quả vải nhưng vẫn phải giữ được lớp màng trắng. Đem ngâm quả đã bóc vào nước muỗi loãng khoảng 1 tiếng vừa giúp bảo quản lâu hơn, quả vải đã bóc không bị thâm khi ăn không lo nóng trong.



Để bảo quản lâu hơn có thể bóc trần quả vải, lộ cả phần cơm rồi đem ngâm trực tiếp trong nước muối loãng sau đó vớt ra để trong hộp kín, để trong ngăn mát tủ lạnh.

Uống chút nước muối trước khi ăn vải



Trước khi ăn vải thiều bạn có thể uống chút nước muối loãng hoặc trà thảo mộc lạnh, hoặc canh bí đao, chè đậu xanh…. để giảm bớt khả năng sinh nhiệt của vải.



Một số mẹo khác như ăn một chút thịt lợn nạc hay uống nước canh hầm xương trước khi ăn vải cũng không lo bị nóng trong người. Tốt nhất nên ăn vải sau khi đã ăn cơm no.

Không ăn nhiều vải cùng một lúc



Các chuyên gia khuyến cáo người lớn chỉ nên ăn tối đa 10 quả vải cùng lúc, Các chuyên gia khuyến cáo người lớn chỉ nên ăn tối đa 10 quả vải cùng lúc, Trẻ em chỉ nên ăn với số lượng một nửa là 5-6 quả.



Người vốn bị sinh hỏa trong người như nổi mụn nhọt, táo bón, nhiệt miệng hay Người vốn bị sinh hỏa trong người như nổi mụn nhọt, táo bón, nhiệt miệng hay tiểu đường không nên ăn vải. Khi ăn vải mà có biểu hiện đau rát lưỡi, nổi mụn, hoa mắt, buồn nôn thì dừng ăn.



Chú ý với biểu hiện "say vải" hoa mắt chóng mặt, mệt lả sau khi ăn vải. Nguyên nhân do cơ thể hấp thụ cùng lúc một lượng lớn đường glucoza vào máu, vượt quá khả năng hấp thu chuyển hóa của gan, khiến cơ thể tiết insulline tăng lên làm hạ đường huyết gọi là chứng "say vải".

Theo Hà Ly/SKCĐ