Muôn kiểu búi tóc thấp đến hè là gái Hàn mê mệt vì vừa mát vừa sang

Đa phần con gái đều thích nuôi tóc dài, bất kể là mùa đông hay mùa hè . Có điều khi thời tiết trở nên nóng bức, các cô nàng sẽ có xu hướng buộc tóc hay búi tóc cho mát. Đặc biệt, kiểu búi tóc thấp với những lọn tóc mái rủ nhẹ luôn là kiểu mà gái Hàn mê mệt. Ngay cả các idol Kpop cũng diện 'thả ga' các kiểu búi tóc này, chẳng hạn như Yeri (Red Velvet), Jennie (BLACKPINK), Suzy,... Với kiểu tóc này thì các cô nàng vừa thấy mát mẻ, vừa sang chảnh cực kì, chưa kể còn hợp với mọi phong cách từ thời trang dễ thương ngọt ngào đến đồ công sở đúng đắn.

Búi tóc thắt nút

Búi tóc thắt nút là kiểu búi thấp dễ làm lại nhanh gọn, chỉ mất chưa đến 1 phút. Khi búi kiểu này, phần tóc mái vẫn còn lòa xòa, bay bay tự nhiên khiến chị em có vẻ ngoài ngây thơ, trong trẻo.

Với kiểu búi thắt nút, đầu tiên cần buộc đuôi ngựa thấy rồi chia đôi đuôi tóc, buộc thắt nút, làm như vậy vài lần đến khi gần hết chiều dài tóc. Tới đây cuộn tóc lại rồi dùng kẹp cố định đuôi tóc, nới lỏng phần tóc đã búi và đỉnh đầu để tóc có độ phồng tự nhiên.

Tóc búi gập

Kiểu búi gập thường được những cô nàng xứ xở kim chi có tính cách mạnh mẽ, cứng cỏi ưa chuộng. Búi tóc gập thường rất hợp với những bộ đồ mang hơi hướm menswear hoặc đồ basic.

Kiểu búi gập này còn dễ làm hơn búi thắt nút, bắt đầu từ việc buộc tóc đuôi ngựa thấp. Sau đó hãy gập phần đuôi tóc làm hai hoặc ba phần, tùy chiều dài của tóc rồi lấy dây thun buộc cố định.

Tóc búi hai tầng

Tóc búi hai tầng có phần khó nhằn hơn chút, nhưng lại tạo hiệu ứng búi tóc dày và bồng bềnh. Đầu tiên hãy buộc đuôi ngựa thấp, nhưng không buộc hết tóc mà để thừa một phần chun và buộc gập tóc lại giống búi. Phần đuôi tóc thừa thì cuộc tròn vào phần chun buộc, cố định bằng một phần dây chun khác.



Nhờ vậy nên với kiểu búi này phần tóc búi luôn dày hơn các kiểu khác, rất hợp với các nàng hơi bánh bèo một chút, thường diện cùng váy xòe hoặc maxi nhẹ nhàng, nữ tính.

