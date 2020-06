Muốn thử tóc ngắn nhưng sợ mặt to, đừng ngại cắt 6 kiểu tóc này giúp mặt thon gọn

Muốn diện tóc ngắn cá tính nhưng sợ mặt to thì nên thử ngay 6 kiểu tóc ngắn này nhé, mặt thon gọn mà vẫn sang chảnh hết mức.

Vào mùa hè , do thời tiết nóng nực nên các nàng khá đau đầu khi chọn kiểu tóc phù hợp. Không ít nàng đã mạnh tay cắt phăng mái tóc dài óc ả để thử sức với tóc ngắn tinh nghịch, năng động. Tuy nhiên, không phải kiểu tóc ngắn nào cũng phù hợp với gương mặt, thậm chí có vài kiểu còn khiến mặt bạn to lên vài phần. Hãy thử các kiểu tóc ngắn dưới đây để có gương mặt thon gọn và sang chảnh hết nấc.

Tóc pixie ôm cổ

Nếu bạn thuộc team cuồng tóc ngắn mà phải càng ngắn càng tốt thì nên thử nghiệm với kiểu tóc pixie ôm sát cổ xem sao. Kiểu tóc này được nhiều nhà tạo mẫu tóc Hàn Quốc gợi ý bởi nó đem lại cảm giác tinh nghịch, ngọt ngào.

Bạn nên cắt tóc ngắn pixie và tỉa phần đuôi ôm nhẹ nhàng, nhấn nhá thêm kiểu mái thưa đổ dần xuống hai bên. Với kiểu tóc này, gương mặt của bạn sẽ thon gọn, thanh thoát hơn hẳn.

Tóc cắt ngang cằm

Hè năm nay kiểu tóc cắt ngang cằm đang được nhiều chị em ưa thích, đúng chuẩn trendy lại còn thoáng mát. Bạn có thể uốn hoặc duỗi thẳng tùy ý, miễn là giữ độ dài ngang cằm.

Không còn lo tóc dài vướng víu lòa xòa, chỉ cần để tóc như vậy là đã 'tăng hạng' nhan sắc rồi. Các nhà tạo mẫu tóc khuyên bạn nên để mái thưa hoặc không mái, kết hợp với nhuộm tóc nâu cà phê để làm sáng khuôn mặt hơn nhé.

Tóc uốn đuôi cụp

Các nàng mặt tròn có thể 'hack' khuôn mặt thon gọn tài tình với kiểu tóc uốn cụp xinh xắn. Chỉ cần uốn đuôi cụp, rẽ ngôi lệch và làm phồng tóc, bạn sẽ có một kiểu tóc ngọt ngào, nữ tính đón hè.

Khi để kiểu tóc này, chị em nên rẽ ngôi 8:2, để độ xoăn phù hợp để các đường nét khuôn mặt nhẹ nhàng, hài hòa hơn.

Tóc uốn đuôi vểnh

Kiểu tóc uống đuôi vểnh này sẽ đem lại cảm giác retro, rất hợp với những nàng theo phong cách vintage, highteen sang chảnh nhé. Có thể nhìn lần đầu không quen, nhưng với style độc lạ này thì chị em sẽ duyên dáng hết mực.

Kiểu tóc uốn đuôi vểnh này được nhiều chuyên gia đánh giá cao bởi nó tạo hiệu ứng khiến gương mặt nhỏ hơn, đường nét mềm mại, hài hòa hơn hẳn.

Tóc uốn lọn nhỏ

Kiểu tóc lọn nhỏ này được các nàng thời thượng xứ Hàn ưa thích bởi nó giúp làm phồng tóc tự nhiên, giúp gương mặt trông trẻ trung hơn hẳn.

Mái tóc uốn lọn nhỏ ngang vai vừa khéo léo ôm mặt khiến gương mặt nhỏ hơn, còn giúp các nàng thăng hạng nhan sắc cực đỉnh, vừa ngọt ngào vừa trẻ trung suốt hè.

Tóc lob uốn sóng

Cũng giống uốn lọn nhỏ, nhưng kiểu uốn này phù hợp cho các nàng lần đầu cắt tóc ngắn và không muốn cắt quá nhiều tóc. Tóc uống sóng giúp chị em có thần thái sang chảnh, thanh lịch hơn hẳn.

Tóc lob uống sóng đang là kiểu tóc "chân ái" được nhiều nhà tạo mẫu tóc khuyến nghị, với những lọn uốn giúp gương mặt nhỏ gọn, mềm mại. Với kiểu tóc chuẩn xu hướng này, chị em sẽ có gương mặt thanh thoát, dễ thương, nữ tính hơn hẳn.

